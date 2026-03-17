郭晶晶一家五口行山全素顏狀態震驚網民　細心舉動盡顯好媽媽一面

霍英東長子嫡孫霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶於2012年結婚，婚後育有1子2女，一家五口生活幸福愉快。雖然出身名門，郭晶晶婚後已成為豪門少奶奶，但兩夫婦從不追求奢華的物質享受，生活樸素貼地，因而被譽為「最樸實的豪門夫妻」，加上形象健康，深受大眾喜愛。昨日郭晶晶跟丈夫及三名子女，去了衞奕信徑行山，素顏狀態驚艷大批網民！

郭晶晶與霍啟剛生活樸素貼地，因而被譽為「最樸實的豪門夫妻」。(小紅書)

郭晶晶不時都會在社交平台分享一家人的溫馨生活點滴。（小紅書）

郭晶晶素顏狀態驚人

昨日郭晶晶在小紅書分享了一家五口去行山的照片，並留言寫道：「Family time. 周末天氣不錯，一邊爬山一邊欣賞沿途的景色，看到不同的植物和昆蟲，也會引起孩子的好奇心停下來看看研究一下.」。當日素顏的郭晶晶戴著Cap帽，一身休閒運動服裝，打扮低調樸素。郭晶晶面色紅潤肌膚緊緻，精神飽滿，在陽光底下皮膚透白，凍齡狀態驚人。從照片中可見，在行山期間，郭晶晶細心照顧三名仔女，全程殿後不讓仔女離開視線範圍，盡顯好媽媽的一面。

昨日郭晶晶在小紅書分享了一家五口去行山的照片。（小紅書）

郭晶晶的全素顏狀態震驚網民。（小紅書）

一家人幸福溫馨。（小紅書）

網民大讚郭晶晶國寶級

大批網民看到照片後，都忍不住大讚：「好真實的狀態，喜歡」、「這才是家庭應有的樣子！婚姻家庭的楷模」、「皮膚緊致、沒斑沒痘、眼角沒下垂——素顏有這樣的狀態實在太難得！」、「好喜歡晶晶的狀態呀」、「國寶級即係國寶級」、「簡單而純粹的快樂！傳遞幸福的力量！」、「我們國家的驕傲」。

在行山期間，郭晶晶細心照顧三名仔女。（小紅書）