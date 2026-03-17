金像影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi）近期可謂氣勢如虹，與黃子華主演的電影《夜王》叫好叫座，她也順勢宣布將於7月在登陸啟德舉行演唱會，令粉絲引頸以待。日前，鄭秀文出席香港電影編劇家協會春茗暨頒獎禮，離開時座駕被大批粉絲重重包圍，鄭秀文一度停低座駕，只為滿足粉絲要求，盡展極強親和力。

電影《夜王》在香港稱王，北上依然有表現。劇中飾演「V姐」的鄭秀文當然也深受大家喜愛。（《夜王》劇照）

鄭秀文日前出席香港電影編劇家協會春茗暨頒獎禮，狀態極好。（葉志明 攝）

鄭秀文日前出席香港電影編劇家協會春茗暨頒獎禮後，離開時座駕被大批粉絲重重包圍。（小紅書截圖）

無架子滿足粉絲要求

近日有網民以「尖沙咀遇上Sammi，零距離簽名合照放題」為題分享追星片段。從片段可見，當時鄭秀文的保母車駛出停車場，準備離開，守候多時的粉絲即蜂擁而上，鄭秀文未有急於離去，反而拉低車窗粉絲互動，雖然身邊不時有工作人員講「好啦、好啦，唔該曬」，但鄭秀文一於以滿足粉絲為先，逐一接過相片簽名及合照，更叫司機「等陣先」，令大家極為感動。

群情洶湧。（小紅書截圖）

鄭秀文盡力滿足每位粉絲。（小紅書截圖）

擔心粉絲受傷叮囑「睇腳」

其後，當保母車緩緩移動時，鄭秀文除了不斷跟粉絲揮手道別，還不停將頭探出車外觀察，叮囑大家「睇腳、睇腳」，擔心車輪會壓到大家的腳，暖心舉動融化不少網民：「米真的很開心啊，隔着屏幕都被這種氣氛感染到了」、「太愛了，那個眼睛不停往下看大家的腳」、「Sammi真的太好太善良了！」。

全程笑容滿面。（小紅書截圖）

簽名都沒有問題。（小紅書截圖）

53歲無濾鏡狀態驚人

除了性格加分外，鄭秀文在「零濾鏡」鏡頭下的凍齡狀態亦成為焦點。現年53歲的她皮膚依然緊緻有光澤，網民紛紛留言大讚：「靚得咁緊要」、「感覺比以前後生仲靚」、「V姐太美了吧！皮膚太好了吧！太親和了吧！！！！！」更有人感嘆天后魅力沒法擋：「50幾歲仲咁火爆，真是服了。」

網民大讚53歲的鄭秀文，無濾鏡狀態驚人。（小紅書截圖）

鄭秀文離開時，還不停將頭探出車外觀察，叮囑大家「睇腳、睇腳」，擔心車輪會壓到大家的腳，非常窩心。（小紅書截圖）

一改「臭四」形象

近年鄭秀文給人親民的感覺，但當年她也曾因容易動怒，被傳媒封名「臭四」，指出四條罪狀：常發臭脾氣、為人不可一世、刻薄對待助手、未紅先驕經常擺架子。2005年她拍完電影《長恨歌》後，曾患上抑鬱症3年，她曾指自己價值觀錯亂，認為成功很重要。直至她重新接觸信仰，懂得將自己的不安好好交上，終於藉信仰得到釋放，把抑鬱情緒放下，成功走出陰霾。令她覺悟過去的執迷，便悔改，決定改變自己的臭脾氣。而幾年前TVB節目《娛樂3兄弟》上，鄭秀文承認自己曾經是「臭四」，又指當時太過於保護自己而只懂得「兇」人，她表示內疚，盡量向曾受過氣的相關人士致歉。對於「安心偷食」一事，她亦大方回應，給予機會，這不是常人做到的事，但她做到了，可見Sammi的心態轉變了，變成凡事謙卑，懂得感恩。