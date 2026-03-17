你好1983劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《你好1983》陸劇改編自小説《重生八零：媳婦有點辣》。有侯穎、劉凌燕作為編劇，祝東寧、黃純為執導，由周也、翟瀟聞領銜主演的一套以穿越勵志為題材的電視劇。新生代陸劇小花周也過往出演《少年的你》、《山河令》受到好評，今次首次搭檔同為年輕演員的翟瀟聞，不知道有什麼火花呢？本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

你好1983官微@Weibo

《你好1983》電視劇情大綱

36歲現代女主管夏曉蘭（周也 飾）陷入被公司陷害、被迫背黑鍋的絕境，就在絕望之際穿越回到了1983年，成為一名18歲的鄉村少女。重生後的夏曉蘭不再像前世一樣隨波逐流，決心牢牢抓住這次機會，改寫命運，她相信「知識改變命運」，於是拼盡全力爭取求學機會，考上了自己理想中的大學。而且，她將現代的經驗知識帶進了充滿改革與機會的80年代，從擺地攤賣鴨蛋、賣油餅，再發展成生意興旺的時尚服飾店，更接著大膽超前佈局，投資房地產，全憑自己生意創造財富。在這段奮鬥過程中，她遇見了對她一見鍾情的周誠（翟瀟聞 飾），周誠默默陪伴、守護在她身後，陪她一起追夢。在這個時空裡，夏曉蘭擺脫了以前的軟弱退縮，主動迎向命運，歷經時代洪流與人生起伏後，她深刻體會決心和勇氣才是真正的關鍵。

《你好1983》播出時間｜最新追劇日曆

《你好1983》電視劇幾時播? 《你好1983》一共有36集，由愛奇藝播放，會員3月17號首更6集，由3月18號18:00起每日更新1-2集，注意4月3-5號停更；而非會員就每日更新2集。

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《你好1983》演員人物關係圖

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《你好1983》演員

周也 飾 夏曉蘭

36歲現代職場女主管穿越到1983年，成為了18歲的鄉村少女， 重新掌握自己的命運

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翟瀟聞 飾 周誠

陽光男孩，一眼就愛上了夏曉蘭，在背後支持陪伴她實現夢想

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董璇 飾 劉芬

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王冠逸 飾 杜兆輝