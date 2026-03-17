關嘉敏挑戰短劇90集打戲連續7日殺青：瞓兩個鐘都繼續打

女神關嘉敏今日（17/3）化身巾幗長公主現身《香港國際影視節》為其參演內地短劇《天啊！班主任竟然是武功高強的長公主》大搞宣傳，吸引大批粉絲圍觀拍照。

女神關嘉敏今日化身巾幗長公主現身《香港國際影視節》為其參演內地短劇《天啊！班主任竟然是武功高強的長公主》造勢。（陳順禎攝）

女神關嘉敏今日化身巾幗長公主現身《香港國際影視節》為其參演內地短劇《天啊！班主任竟然是武功高強的長公主》造勢。（陳順禎攝）

華麗造型吸睛

關嘉敏接受《香港01》訪問時透露，劇中長公主造型現身，頭飾華麗、盔甲重達五至七磅，她笑言：「由朝早開始化妝已花兩三小時，戰衣裝備極重但型格十足，呢個獅頭都真係好勁，都係重嘢嚟嘅，我記得拍嘅時候都係著呢一套，當時仲要有埋啲武器喺身體，係好有型嘅同好中意。」

成身裝備好重。（陳順禎攝）

關嘉敏又指劇中有不少動作場口，每次拍完都周身骨痛：「呢套戲完全滿足到平時我做唔到嘅嘢，即係嘗試吓打人嘅滋味，同埋每次拍完打戲都真係好攰同好痛，加上成身痛咁重嘅裝備，打完都真係好攰。」

關嘉敏續說：「我記得我最深刻係我瞓得兩三個鐘啦 ，去到凌晨一點幾我仲打緊交，打完交之後就返屋企卸妝瞓覺，跟住起身又開始打過。」

關嘉敏笑言拍打戲過足戲癮。（陳順禎攝）

瘋狂拍攝挑戰體力

這是關嘉敏首次拍內地短劇，全劇約90集竟僅用7天殺青，她每天只睡兩三小時，經常凌晨一兩點仍拍打戲，場面飛跳如今日拍85集、下一場轉1集，極速換衫令她又瘦又水腫。 她有功夫底子，曾學武玩拳擊，自認樣子「幾打得」，笑指今次當女一兼打女，過程雖辛苦但好玩，堪稱完美體驗。

劇集的內地普通話版與廣東話版已經完成

《天啊！班主任竟然是武功高強的長公主》短劇，現時已經有多個外地平台表達興趣，而香港本地的手機及網絡平台亦主動接洽，希望引入此劇。 劇集的內地普通話版與廣東話版已經完成，預計在未來一個月內陸續於各大手機平台上架，並配合 YouTube 等渠道進行宣傳，務求在短時間內累積口碑與討論度。