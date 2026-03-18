TVB小花何依婷（Regina）自2023年年底與富二代男友Cedric在峇里島舉行婚禮後，正式榮升人妻，2024年12月宣布懷孕喜訊，去年4月順利誕下一女，一家三口幸福美滿。雖然何依婷已為人妻、人母，但仍不忘繼續增值自己，近日她就修讀了鑽石鑑定課程，她寫道：「上課的一天，返學的感覺真好😆」相中所見，何依婷修讀的是L'ÉCOLE珠寶藝術學院的課程，該校是由高級珠寶世家Van Cleef & Arpels梵克雅寶支持創立，早於2012年在巴黎開設，並於2019年11月在香港設立全球第二所學院。

何依婷（Regina）。（IG@reginahyt）

雪地慶生。（IG@reginahyt）

大曬長腿！（IG@reginahyt）

2023年年底舉行婚禮。（IG@reginahyt）

榮升人妻！（IG@reginahyt）

2024年12月宣布懷孕喜訊。（IG@reginahyt）

減產專心養胎！（IG@reginahyt）

去年4月何依婷在IG宣布囡囡順利出世！（IG@reginahyt）

近日何依婷修讀了鑽石鑑定課程。（IG截圖）

何依婷邨校出身大學一級榮譽

出身基層的何依婷，曾就讀浸信會天虹小學及佛教孔仙洲紀念中學，中學時已多次於中文科、經濟科及歷史考試中取得「學科成績優異獎」，後來入讀香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程，副修心理學，在學期間成績優異，GPA 3.5以上，並獲機會前往美國史丹福大學、英國列斯大學及上海復旦大學作交換生，又曾到阿里巴巴杭州總部實習，最後以一級榮譽學士學位畢業，畢業後於四大會計師樓之一的安永會計師事務所擔任金融服務顧問，絕對是「學霸港姐」！

好Fit！（IG@reginahyt）

大騷好身材。（IG截圖）

零跌Watt！（IG@reginahyt）

零跌Watt！（IG@reginahyt）

幸福美滿！（IG@reginahyt）

勞斯萊斯名車！（IG@reginahyt）

何依婷嫁富二代生活富貴

2017年何依婷參選港姐奪得亞軍後入行，曾參演不少劇集，2023年年底閃婚後生活質素幾級跳，據知何依婷老公Cedric是富二代，從事物流業，她曾透露兩人是在大學時認識，而何依婷婚後生活亦愈來愈富貴，不但行頭大升級周身名牌，更搬入有「紅磡樓王」之稱的海名軒約3,000萬元單位，大廳空間極大，採光充足，十分開揚！

採光充足！（IG@reginahyt）

大廳空間極大！（IG截圖）

鋪好爬行地墊及圍欄！（IG截圖）

半歲生日Party。（IG@reginahyt）

半歲生日Party。（IG@reginahyt）

據知何依婷老公Cedric是富二代，從事物流業，她曾透露兩人是在大學時認識。（IG@reginahyt）

唯美孕照。（IG@reginahyt）

唯美孕照。（IG@reginahyt）

好靚。（IG@reginahyt）

婚後生活愈來愈富貴。（IG@reginahyt）

行頭大升級！（IG@reginahyt）

熱愛CHANEL！（IG@reginahyt）

Dior。（IG@reginahyt）

住有「紅磡樓王」之稱的海名軒。（IG@reginahyt）

海景BB房。（IG@reginahyt）