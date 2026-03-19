前TVB小花低調為母慶生百億老公疑缺席 被媽媽一句點醒嫁入豪門
撰文：董欣琪
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曾有無綫（TVB）「御用宮女」之稱、現年38歲的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口過着幸福生活。李美慧自嫁入豪門後與奶奶及繼女都相處融洽，不時出席家族聚會，但就甚少提及娘家，不過日前李美慧就激罕曬出為媽媽慶生的合照，並寫道：「生日快樂🎂我的媽咪👩永遠愛你😘」
李美慧低調為媽媽慶生
相中所見，李美慧在餐廳包廂為媽媽慶生，枱上擺放了一個奶油蛋糕，上面插了蠟燭，李媽媽抱着孫仔同孫女，又同女兒頭貼頭合照，三代同堂十分溫馨，不過曾文豪就未有露面。單親家庭長大的李美慧，熱愛藝術，3歲學琴、學音樂劇，中學至大學一個人到北京，入讀著名學府中央民族學校及北京舞蹈學院，2003年於北京舞蹈學院民族舞本科畢業，曾以「韋薇」之名參加鳳凰衛視《中華小姐環球大賽》，獲得「最佳才藝小姐」獎。
「御用宮女」李美慧嫁百億富商曾文豪
李美慧在2006年參選港姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班，因經常飾演宮女而有「御用宮女」的稱號，曾隻身到內地發展，由小角色捱到擔正女主角，曾在一年內拍了10部電影、1部電視劇，又參加節目，年賺過百萬！直至29歲那年，媽媽提醒她年紀不小，於是李美慧回港為終身大事打算，結果在一次朋友飯局中認識曾文豪，拍拖半年後在2018年6月舉行婚禮，同年7月再於法國莊園安排浪漫婚禮。雖然李美慧當年未婚先孕，加上與曾文豪年齡差距大而不被外界睇好，但她就先後誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉，組成幸福四口之家！