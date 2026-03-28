戴祖儀專訪｜揭娛圈生存陷阱　曾遭女星抹黑被包養：我公認唔需要

戴祖儀（Joey）入行7年，憑著甜美外貌、法律系學霸背景及標誌性長腿，一直深受宅男喜愛。外界總覺得她是「人生勝利組」，但戴祖儀坦言成長路上也遇過不少「陷阱」。近日，她接受《香港01》專訪宣傳新歌《成長是個陷阱》時，揭開內心傷疤，剖白由小學時期被欺凌到入行後遭女藝人抹黑「被包養」的委屈，以及當場撞破男友「劈腿」的崩潰瞬間。



Make up n Hair：ReeveL

戴祖儀早前接受《香港01》專訪，宣傳新歌《成長是個陷阱》。外界總覺得她是人生勝利組，但其實戴祖儀的人生路上也遇過不少「陷阱」。（陳順禎 攝）

壓抑下創作了人生第一首歌

戴祖儀最近推出新歌《成長時光陷阱》，她透露這首歌其實是她人生第一首創作的歌曲，寫於中六考DSE時期，「嗰兩年嘅生活只有溫書、考試，壓力好大 。我成績雖然唔差，但屋企比較嚴格，好多課外活動都唔可以玩，例如我都好鍾意唱歌、跳舞，但都無得去，每日面對住四面牆、筆同書。」

戴祖儀回憶當時每天溫書到凌晨12點、1點，翌日8、9點又起身繼續，「人生得返溫書」。唯一的娛樂，就是溫完一半書後獎勵自己看一集《蠟筆小新》。在這種壓抑的心情下，戴祖儀拿起結他，便寫下了這首充滿「控訴感」的作品。她笑言， Demo原本是普通話詞，因為當時覺得廣東話押韻太難。

戴祖儀稱《成長時光陷阱》寫於中六考DSE時期，歌曲充滿「憤怒」與「控訴」。（陳順禎 攝）

問到為何等到現在才推出？戴祖儀稱歌曲其實早於兩年前已錄好，但一直未被公司 選中，直到有次開會，她主動向同事推薦，才令這首遺珠重見天日。「呢首歌揾咗甄敏延填詞，佢嘅意境同普通話版嘅Demo差唔多，都係有一股熱血追夢同不忿嘅感覺。我想話畀人聽，唔好因為外界嘅框框而限制咗自己，人生有好多辛酸和陷阱，但唔好驚，要繼續勇往直前。」

戴祖儀希望透過歌曲告訴大家，不要因為外界的框框而限制了自己。（陳順禎 攝）

棄律師從藝不後悔 TVB係「快速成長公司」

戴祖儀當年為了滿足父母期望，大學修讀法律系，但畢業後卻選擇加入娛樂圈。她笑言：「完成咗使命啦，我就要去闖，去試自己鍾意做嘅嘢。」回首過去，戴祖儀坦言並無遺憾：「如果俾我穿梭時空嘅話，我都會揀返行依家呢條路。喺呢條路上我學到嘅嘢好多，睇到嘅世界亦大咗好多，我覺得TVB係一間會令人快速成長嘅公司，雖然有辛酸，但係值得嘅。」

戴祖儀於英國萊斯特大學法律系畢業。

戴祖儀回想起實習律師的日子，生活只有文件與文字，且經常要面對客戶的紛爭，「實習嗰陣下晝睇啲客喺度鬧交、訴苦，夜晚我就去Busking，嗰種生活落差好大，亦令我更加肯定自己鍾意表演。我爸爸媽媽雖然口頭上成日叫我諗下長遠，但見到我依家可以養到自己、又畀到家用，佢地都好放心。」（陳順禎 攝）

入行遭女藝人造謠「被包養」

娛樂圈人多是非多，戴祖儀直言入行這7年，見識過不少現實的陷阱。她直言：「人多嘅地方就多閒言閒語，有時詞不達意，又會造成好多誤會，可能變成咗陷阱，又或者係人哋整個陷阱畀你跳，呢啲唔同職場都會有。」戴祖儀分享了一個令她印象深刻的經歷：「我由細到大都係同爹哋媽咪一齊住，但係入行頭一兩年，竟然有位女藝人周圍同人講，話我住嗰度係有老闆。（即係話妳被包養？）類似啦。我當時好嬲，覺得大家都係女仔，點解要咁樣作故仔去對待另一個女仔？而且我都算係公認唔需要被包養，點解可以作啲咁嘅故仔？」

戴祖儀回想曾遭抹黑「被包養」，仍嬲嬲豬。（陳順禎 攝）

曾莽撞「撞板」 跳過上司搵高層

除了被抹黑，戴祖儀也反省過自己年輕時的莽撞，因年少氣盛而自設陷阱。她透露曾因急於爭取機會而「越級挑戰」直接找高層，結果跳過中間人引發不滿，「嗰時我咩都唔識，就會覺得我要努力，最後令到呢個結果實現咗，但原來會令中間嘅人好唔高興，覺得我唔尊重佢。呢啲位係會令自己變得成熟啲。」現在回想起來，戴祖儀覺得處理上可以好一點。

吳若希教路「學會保護自己」

另外，戴祖儀特別點名感謝好姊妹吳若希，在她初出道什麼都不懂的時候，對方就好像「大姐姐」般照顧她和提醒她，「佢會話：『戴祖儀，過嚟吖。』即係佢有個位會俾我去企。因為新人出嚟唔知去邊，唔知同邊個講嘢，但當年有佢叫我過嚟一齊企，所以我係好多謝佢，我哋依家也做咗好姊妹。」

戴祖儀感謝吳若希在她初入行時的照顧和提點。（IG@joeythyee）

戴祖儀又言自己個性比較無所謂，很多事情不介意跟別人分享，吳若希都會提醒她要識得保護自己，「唔好乜嘢都講曬出嚟，唔係所有人都係一個真心嘅好朋友，要識得分辨，當年佢已經會同我講呢啲嘢。」

小學曾淪欺凌對象

戴祖儀的堅強性格，或許源於小學時期的一段陰影。她自爆小五轉校時，因外貌討好、成績優異且擅長運動，深受老師喜愛，引起了學校「大家姐」不高興而遭到欺凌，對方下令全校孤立她，「當時每日返學都好唔開心，踩單車返學嗰段路好大壓力，因為嗰條係我步入地獄嘅路，仲要每日都避唔開，要經歷同一個地獄。（有無被人打？）好彩未到俾人打，已經升咗中學。」這段經歷對戴祖儀影響很深，即使事隔多年，但至今舊地重遊仍感到壓力。不過，戴祖儀也因此磨練出強心臟，並勉勵大家：「當你面對呢啲嘢，唔好諗住報復，同埋千其唔好氣餒，你最大嘅報復，就係將來成功過佢一百倍。」

讀書時期一段被欺凌的不開經歷，令戴祖儀培養出堅強性格。（陳順禎 攝）

凌晨「暴食」洩壓

也是這種思維，讓戴祖儀在入行初期面對負評時，能迅速調節心情，也避免捲入是非圈。不過她也坦言己偶爾會出現不明原因的焦慮感，甚至在深夜驅車外出「暴食」洩壓，「我會時不時有一啲晚上，個心情好唔舒服、好唔開心，要不停食嘢，但我唔係肚餓，係要有味道嘅嘢。我試過凌晨兩三點特登揸車出去買零食。呢個可能同我嘅性格有關，因為我從小到大都唔鍾意將自己唔開心一面話俾人知，屈曬喺心入面，習慣所有嘢都自己解決，以為無事，原來係有事。後來我知道呢個叫『討好型人格』。」

被指「四不像」定位模糊 希望有自己代表作

戴祖儀當年以歌手身分入行，一出道便橫掃三台新人獎項，但這些年，她由歌手變成了拍劇、綜藝等多棲發展的全能藝人。有人認為她「定位不清晰」或「偏離歌手軌道」，甚至形容她「四不像」，戴祖儀顯得很豁達，「以前圈子比較單一，好似有一個特定嘅角色咁，我覺得而家反而無呢個掣肘，多咗好多嘢畀藝人去試。有人因為歌認識我，有人因為劇而去聽我嘅歌，所以我唔會抗拒做邊一類型嘅工作。」戴祖儀直言歌又喜歡唱，戲又喜歡演，節目又喜歡玩，但就是缺少一個「代表作」：「無論係劇定係歌，我都好希望可以有一樣嘢係令人即刻諗起戴祖儀嘅。」

戴祖儀覺得現在當藝人，應該要多方面發展。（陳順禎 攝）

恨演古裝

戴祖儀又自薦希望有機會演古裝戲，因為她小時候已經很愛看，每次看完就會學劇中角色喊「皇上」，「唔係講笑，我人生有個好大嘅希望就係可以演一次古裝，最好係演娘娘或者臣妾，因為我好想叫一次『皇上』。我記得細個好鍾意睇《金枝慾孽》，但我係唔可以一心二用嘅人，食飯嘅時候睇到定曬型，媽咪好嬲，忍咗我一段時候，最後剪咗條天線，最後全家無得睇電視幾年。」

戴祖儀渴望演古裝劇。（IG@joeythyee）

當場撞破男友出軌

事業上不乏機會，但年屆30歲的戴祖儀，已單身三年。除了最近自爆被圈中男藝人死纏騷擾的「爛桃花」外，她憶述過往曾遇「渣男」劈腿背叛。戴祖儀很記得當日是初三「赤口」，於朗豪坊與媽咪及細佬搭那條長扶手電梯下來時，竟親眼撞破當時男友牽著另一女生的手，「嗰種震驚、難以置信，係反應唔到。因為細個會幻想如果遇到呢啲情況，即刻衝過手撕渣男，再扯嗰個女仔頭髮，但真係發生嘅時候，原來你會呆咗，然後唔知點解隻眼開始有Filter，慢慢所有嘢變咗白色，所有聲音好似變咗喺水底咁樣。電影嗰啲Filter係啱㗎。」

在感情路上，戴祖儀曾遭另一半背叛。（陳順禎 攝）

戴祖儀稱當時媽咪和細路都在身旁，她貫徹一向報喜不報憂的性格，一直忍著淚水直至離開商場，「我同媽咪講『我有啲嘢做啊，一陣再返嚟你哋』，跟住我就衝咗入去想揾佢哋，但揾唔到。」雖然當時男友有「求饒」，但戴祖儀最終選擇灑脫分手，「一次不忠，百次不容，No！」

自訂「40歲生仔」避催婚

而踏入適婚年齡，戴祖儀直言父母屬傳統家長，曾多次催促她成家立室，甚至問她：「妳年紀都唔細，唔係諗住40歲先生仔啊？」戴祖儀笑指自己通常的回答是：「40歲都唔錯喎！因為已經問過好多次，與其拗，不如順住佢哋講：『係囉係囉，40歲生都係一個Option。』（但未來都係會結婚生仔？）會嘅，好多師傅都話我最靚係子女宮，即係我唔生小朋友係對呢個世界嘅侮辱，所以我一定要生。」

早前有報道指戴祖儀投資畫作、公仔及卡牌價值過千萬，被封為「娛樂圈小富婆」。對此，戴祖儀澄清千萬那些是別人，她只是喜歡買東西，疫情改變了她的消費觀，現在買支水都要想過。又強調屋企只是普通中產，並非外界所寫的「有錢女」。（陳順禎 攝）

不過戴祖儀直言目前很享受現在的自由自在，不是說愛情不好，但會多了很多考量和擔憂，她現時的態度是「不抗拒，但唔會特別追求」。對於擇偶條件，戴祖儀直言喜歡靚仔，但已由「外貌協會會長」降呢為「會員」，順眼就得，「朋友講得啱，靚仔無本心呀！而家基本條件要好錫我，令我feel到愛意；另外要有一樣嘢係我會欣賞嘅。因為愛情會磨蝕，但欣賞可以維持一世，同埋最緊要溝通到。（會唔會主動認識男仔）我係好容易Friendzone嘅人，如果我feel到對方對我有意圖，而我無興趣，我就會消失，我唔會俾人假希望。」

首次挑戰一場10多首歌的音樂劇

除了歌、影、視、綜藝外，戴祖儀最近還迎來她演藝生涯的「第一次」，演出由陳恩碩監製的音樂劇《Nancy戀噏Show》，同劇還有海兒、阿妹@LollyTalk等，各人將負責不同場次。這次戴祖儀不但要挑戰「獨腳戲」，還要唱10多首歌，對於這項新挑戰，戴祖儀坦言最是現場的即時掌控，「其實背歌詞同背對白對我嚟講唔算最難，最難係即時面對觀眾嘅反應，點樣令大家投入氣氛覺得好睇，呢個就要慢慢調教，但我唔容許到時發台瘟，因為好瘀皮，不過有時失誤都係一個搞笑位，希望我識得執生。」

戴祖儀挑戰由陳恩碩監製的音樂劇《Nancy戀噏Show》。（陳順禎 攝）

澄清「有錢女」標籤

談到外界常給予她「有錢女」、「小富婆」的標籤，戴祖儀再次澄清家境只是中產，並強調建築師爸爸都是打工仔，對於那些說她「唔憂做」、「做唔做到都無所謂」的言論亦感到無奈，「我覺得人各有志，無論屋企環境點，都可以有自己想做嘅嘢，都可以盡力做到最好，依家有好多超級富二代都喺度努力打拼，所以我覺得大家有呢個諗法對真正『富二代』好唔公平，對我簡直係誤解，我屋企只係中產。」

她自認初出道時不懂金錢可貴，愛「亂買嘢」，曾豪擲六位數港紙在美國畫展買入心頭好，亦有收藏玩具、Finger r等物品。但經歷疫情後，她已經沒再「入貨」，消費觀也大改變：「以前行過買幅畫，而家知道搵錢艱難，行過買支水都要諗下。」

戴祖儀早前獲麥玲玲批今年會爆紅。（官方提供圖片）