石詠莉為考加國公民試壓力大到喊　鄧健泓喺門口等為老婆成績著急

鄧健泓與石詠莉近年移居加拿大卡加利，不時透過影片頻道「愛鄧氏家庭日常」分享他們的移民加國的生活點滴。繼早前鄧健泓順利通過加拿大公民試後，最近就到石詠莉迎接這個重要的挑戰，而她的奮鬥過程感動了不少觀眾。

鄧健泓與石詠莉透過影片頻道「愛鄧氏家庭日常」分享他們的移民加國的生活點滴。(影片截圖)

石詠莉迎接這個重要的挑戰。(影片截圖)

石詠莉花了超過十天時間全力溫習

為準備這次考試，石詠莉花了超過十天時間全力溫習，甚至將81頁的筆記逐字手抄，希望以傳統方式加深記憶。然而，龐大的資料量令她壓力倍增，在溫書期間忍不住情緒崩潰，更在鏡頭前痛哭坦言「好辛苦」與「唔鍾意讀書」。所幸的是鄧健泓耐心陪伴，不斷以溫柔的說話來安慰及支持，盡現作為丈夫的體貼與溫柔。

石詠莉將81頁的筆記逐字手抄，希望以傳統方式加深記憶。(影片截圖)

龐大的資料量令石詠莉壓力倍增，在溫書期間忍不住情緒崩潰。(影片截圖)

石詠莉20題全對以滿分過關

到了正式考試當日，石詠莉以線上模式應試，而鄧健泓則在門外焦急等待。完成考試後，當她看到螢幕上顯示20題全對的滿分成績時，一時無法相信自己的眼睛。確認這個結果後，石詠莉再度落淚，但這一次是喜悅的淚水。她興奮地衝出房間與鄧健泓相擁，用勝利的淚水釋放所有壓力，畫面既溫馨又感人。

鄧健泓等得好焦急。(影片截圖)

石詠莉20題全對以滿分過關。(影片截圖)

石詠莉又喊。(影片截圖)

石詠莉興奮地衝出房間與鄧健泓相擁。(影片截圖)

為慶祝老婆拿到好成績，鄧健泓特意帶她到餐廳享受美味的日式梳乎厘Pancake作獎勵。影片的最後，鄧健泓對太太甜蜜告白：「任何年齡的女性都會有可愛的一面，視乎你有沒有方法令她們在你眼前呈現。」一句暖心句，再次印證二人間濃厚的愛意。

為慶祝老婆拿到好成績，鄧健泓特意帶她到餐廳享受美味的日式梳乎厘Pancake作獎勵。(影片截圖)