愛回家「蔥頭」丘梓謙有新戀情　與火辣內地女子現身灣仔

32歲的丘梓謙因在《愛．回家之開心速遞》中飾演「蔥頭」一角成名，月初時與拍拖超過十年的37歲女友麥皓兒宣布結束姐弟戀，回復單身已約一年。但今日（15日）被傳媒拍到他與一名身材姣好、打扮性感的年輕女子現身灣仔會展，二人舉止親密，令人猜測感情生活已有新進展。

丘梓謙早前宣布與麥皓兒分手。(ig圖片)

丘梓謙被指有新戀情。(小紅書圖片)

丘梓謙與神秘女子現身香港國際影視展

丘梓謙與該女子現身香港國際影視展，該女子身穿黑色露肩連身裙，大騷香肩及背脊上的紋身，並在場外大方互拍照片，丘梓謙更化身「專屬攝影師」，舉手投足間默契十足似小情侶。然而，丘梓謙否認戀情，稱對方只是朋友，但網絡上迅速傳出該女子是中國內地人氣網紅車模「Cy Au悠悠」。悠悠個人簡介自稱「熱愛生活的大灣區車模」，並以身材火辣和背部獨特紋身為標誌，而照片中陪同丘的女性正與其完全吻合。

丘梓謙與神秘女子現身香港國際影視展。(小紅書圖片)

網絡上迅速傳出該女子是中國內地人氣網紅車模「Cy Au悠悠」。(小紅書圖片)

丘梓謙與悠悠參與陳思齊、陳柏曦等藝人的探店活動

其實有網民透露早在四天前就曾於廣州目擊二人同行，參與陳思齊、陳柏曦等藝人的探店活動，當時已有猜測悠悠或為丘梓謙的新戀人。有網民笑稱：「感覺他是喜歡這種類型的！」據悉，悠悠過往還客串過廣州的電視劇，社交平台亦有不少藝人的合照，包括視帝陳豪、陳展鵬、羅子溢及馬國明等人。她亦熱愛旅遊，去過不少地方，最近還去過杜拜打卡，生活多姿多彩及頗富貴。

悠悠是一名車模。(小紅書圖片)

丘梓謙與悠悠參與陳思齊、陳柏曦等藝人的探店活動。(小紅書圖片)