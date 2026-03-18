「蔥頭」丘梓謙撻着內地身材火辣車模　5字回應再解釋二人關係

現年32歲的丘梓謙因因在《愛．回家之開心速遞》中飾演「蔥頭」一角而成名，月初時與拍拖超過十年的37歲女友麥皓兒宣布結束姐弟戀，回復單身已約一年。日前（15日）卻傳出他與一名身材姣好、打扮性感的年輕女子於灣仔一同現身灣仔會展，丘梓謙更化身「專屬攝影師」，二人還舉止親密，有指這名年輕女子就是他的「新女友」，內地人氣網紅車模「Cy Au悠悠」。

丘梓謙演「蔥頭」一角成功入屋。（TVB截圖）

悠悠被傳是「蔥頭」丘梓謙的新女友。(小紅書圖片)

丘梓謙回答二人關係含糊

丘梓謙接受《香港01》訪問時被問到悠悠是否他的新女友時，即笑指「暫時唔係嘅」，雖然他回答得有點含糊，但就作出了解釋：「只不過佢係一個好好嘅朋友，因為佢係內地嗰邊嘅，之前睇呢內地show呢，你記唔記得振朗、子羚佢哋咪係內地開show嘅，咁就識咗。咁佢哋係內地主辦方嗰啲朋友嚟嘅，咁啱啱佢哋今日又有個展，佢有飛，咁佢話得唔得閒一齊去咁樣囉。」丘梓謙指因為她是內地主辦方的朋友，而且自己近來又於內地發展為主，所以就趁機會認識不同的人來擴展自己的領域。

丘梓謙用「暫時唔係嘅」回應與悠悠的關係。（小紅書）

丘梓謙指悠悠喜歡TVB的藝人

丘梓謙被問到說「暫時唔係」是否代表不排除有發展的機會及悠悠為何經常在社交平台貼出他的影片時，他即笑著說：「因為我係最容易影到嗰個吖嘛！」他又指最主要是因為悠悠喜歡TVB的藝人，再加上二人有很多共同朋友，所以話題亦相對地比較多，至於早前被撞到於廣州吃飯則在場還有其他人：「其實嗰日有好多除咗思齊，仲有啲內地嘅一啲Artist都喺度嘅，咁佢又係識內地嘅Artist，所以我哋有好多共同嘅朋友囉。」他亦多次表示因為二人經常都會見到面，所以就經常出現在她的社交平台：「因為我哋又有啲Show會一齊啊，咁佢係主辦啊，咁樣就會成日見到，咁佢一定係影我最容易嘅。」

丘梓謙與悠悠參與陳思齊、陳柏曦等藝人的探店活動。(小紅書圖片)

悠悠社交平台亦有不少藝人的合照。(小紅書圖片)

對於悠悠的社交平台經常出現丘梓謙，是否對他也有點意思時，他繼續笑指「呢個就唔知啦」。但他亦為二人留後路：「不過男女，即係你知一定會特別可能好傾啲呀，你知朋友一係唔係男仔就女仔。咁男女就自然會容易傾偈啲嘅，呢個係一定嘅，都冇得呃嘅。」