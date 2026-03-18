關伊彤與老公疑感情生變　IG大吐苦水：不是不愛了，只是累了

現年42歲的關伊彤與台灣演員林紹奎於2011年結婚，婚後二人育有兩女一子，二人關係多年來都不錯。但是最近關伊彤在社交平台突然發文大吐苦水：「有些人以為，感情結束是因為不愛了。但其實很多時候，不是不愛了。只是累了。」他們的感情狀況卻引起外界關注。

關伊彤在社交平台突然發文大吐苦水。（資料圖片）

關伊彤生日老公不見影

關伊彤於2002年參與港姐，其後被TVB力捧為「翡翠十二星」之一。她曾參演過《學警雄心》、《一屋兩家三姓人》、《戀愛自由式》及《下一站彩虹》等多部劇集，當時頻頻亮相螢幕風頭一時無兩。2011年時，關伊彤在劇集《你們我們他們》宣傳活動中被台灣演員林紹奎公開求婚，同年兩人結為夫妻。婚後育有兩女一子，分別是大女Marina、二女Eleena和細仔Terrence。2012年，她離開TVB轉戰香港電視網絡，隨後於三年後完約。此後，她曾專注相夫教子，近年亦偶爾復出演藝圈拍戲及接拍廣告，同時投資經營一間酒吧，生活重心逐漸回歸事業。但關伊彤近年甚少貼出與老公的合照，連去年兒子Terrence幼稚園畢業，關伊彤都只貼出與三名仔女的合照，甚至連她的生日老公亦不見影。

關伊彤近年亦偶爾復出演藝圈拍戲及接拍廣告。（資料圖片）

關伊彤與老公疑感情生變

然而關伊彤在IG限時動態中多次分享意味深長的留言，令人聯想到她與老公感情生變：「累到不知道還能再撐多久。我也曾經很努力。努力去理解你，努力去包容你，努力把很多委屈都吞下去。不是因為我不難過，而是因為我很在乎。可是慢慢地我發現，好像只有我一個人在努力。」但關伊彤未有進一步透露細節，她還說：「有些話說多了， 變成抱怨。有些期待說出口，變成打擾。於是我開始沉默，不是因為不在乎了，而是因為我終於明白：有些感情，不是輸給不愛，而是輸給了太累。」