混血肥仔首度澄清離婚及打老婆指控：我重申絕對冇拳打腳踢

網紅曾達恩（混血肥仔）昨日（17日）晚上突然宣布會發出一條「交代一切」的澄清影片，是他首次正面回應過去一年有關於出軌、家暴及撫養權等的指控。他於片中交代事件的時間線，並拿出二人的「分居協議書」及「法庭判詞」等法律文件，更強調自己並非外界所指的「打女人」，他亦澄清自己從來沒有打算放棄兩名子女。雖然混血肥仔平静地開腔澄清指控，但網民就不賣帳，質疑他只是用語言藝術來包裝整件事。

混血肥仔突然宣布會發出一條「交代一切」的澄清影片。(影片截圖)

回應家暴的指控

混血肥仔對於最嚴重指控，他否認有家暴，他更公開法官判詞內容：「喺英國法律入面，家暴通常稱為Domestic Abuse，呢個係一個好嚴重嘅指控。」他更出示法官的手寫判詞：「當中冇提及我有Domestic Abuse，如果我有嚴重暴力，對家暴處理得咁嚴謹嘅英國法庭，係冇可能判我一人一半嘅撫養權。究竟衝突當晚發生咗咩事？2025年1月24日晚上，大家激烈口角後都衝動地用手指篤大家嘅肩膀並且互相推撞。但我重申，我絕對沒有拳打腳踢。這個衝突是雙方面嘅。在警局，我有被詢問想不想提告對方，但我當時只說保留權利。在警局，我被告知控告 Excorbitant Beating。在英國法律裡面，Beating 泛指推人、扯手、拍打、拉扯衣服、丟東西丟中人、抓人，只要有 physical force 就可以成立。」

混血肥仔表示冇提及他有Domestic Abuse。(影片截圖)

混血肥仔強調自己冇拳打腳踢。(影片截圖)

混血肥仔回應家暴的指控，並指自己沒有「拳打腳踢」。(影片截圖)

混血肥仔表示只要有 physical force 就可以成立。(影片截圖)

混血肥仔表示1月19日他經律師收到法官的手寫判詞，之後他讀出判詞的部分內容：「事發後，現場警方即時拍攝，照片中顯示對方有輕微紅腫嘅情況。當時喺警局，我決定誠實承認這個傷勢是我用手指戳對方造成。同時因為呢個原因，判詞裡面也清楚寫明：『我們注意到曾先生是一個品格良好嘅人，因此從這一點看來，佢較不可能犯下該項罪行，也較冇可能向法庭作出不誠實嘅陳述。』但由於我已經在警局認罪，法庭需要作出裁決，因此法庭裁定控罪成立。在這裡，我要鄭重向葉女士再次道歉。無論事情經過是怎樣，當晚嘅衝突其實都不應該發生。我也不想再提，但有人說到我是『打女人』、拳打腳踢，甚至打到入醫院，這是非常嚴重嘅指控。我也見唔到有任何知情人士打算出來講一兩句說話，避免指控太過嚴重。 點解不少英國圈子嘅人說看到照片後會覺得我打女人呢？ 事發後，警方即時到場嘅的照片和短片已經呈上法庭。事後大家推撞身上嘅瘀傷慢慢散發，但是警方最後是沒有接收到我們雙方事發後再拍身上瘀傷的照片。同時，我嘅瘀傷照片從來都沒有給家人以外嘅人看過，因為由很早階段我都不相信英國圈子嘅這些朋友，我不認同一班不斷主動叫我回港生活、叫我放棄撫養權嘅人是咩善良的人。可能你們不相信，但我從來不 Post 他們的東西，不是因為我沒有嘅他們生活，是因為由一開始，我不想他們長大之後會發現他們是父母嘅形象工程。事情發展到呢個地步，我已經如實講完所有經過。最後嘅私隱，我相信已經是我們雙方嘅瘀傷照片，我希望大家不要再強逼我們出照做比較，留啲空間和尊重給我和屋企人。 至於案件有什麼處罰？法庭最後嘅判決是：我需要罰款，不需要有社會服務令，不需要坐監，冇任何人生自由嘅限制。希望大家尊重法庭嘅裁決。同時，不同嘅法庭都提醒我們，不要在網上重複婚姻破裂嘅原因和經過，認為這樣才是成熟成年人嘅做法。」

混血肥仔堅稱自己沒打女人。(影片截圖)

混血肥仔表示1月19日他經律師收到法官的手寫判詞。(影片截圖)

混血肥仔公開法官判詞內容。(影片截圖)

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混血肥仔話英國法庭對家暴處理得好嚴謹。(影片截圖)

混血肥仔認為家暴指控好嚴重。(影片截圖)

混血肥仔表示1月19日他經律師收到法官的手寫判詞。(影片截圖)

混血肥仔在影片一開始時表示過去一年網上出現大量對他的指控及討論他家庭事件，但因為一切都在法律程序中及不想影響工作夥伴和家人，所以他選擇不公開回應。混血肥仔強調這條並非想爭論自己是否好人，他只想弄清整件事的時間線，以免「愛他的人」繼續受傷害。他於片中逐一回應四大指控，包括：出軌、放棄子女撫養權、貪錢及家暴等問題，並指會公開可以披露的法律文件。

混血肥仔表示過去一年網上出現大量對他的指控及討論他家庭事件。(影片截圖)

分居協議存在爭議

關於出軌指控，混血肥仔承認自己處理不當，他解釋自己的想法是「既然同意分居就不算出軌」這個道理。混血肥仔與前妻在2024年確實簽署了分居協議書，而協議第六點亦列明「雙方各自分居日起，各自生活」。他並指有WhatsApp紀錄證明對方知道並確認協議存在。混血肥仔表示他與前妻自2024年2月開始就已經討論離婚問題，直到6月底7月初二人口頭同意分居協議內容，認為婚姻已經圓滿結束。但是他亦承認雙方對協議有不同解讀，前妻可能覺得即使口頭協議離婚，在分居期間「了解其他對象」都列為出軌，但他則認為「既然同意分居就不算出軌」之說。

混血肥仔表示他與前妻自2024年2月開始就已經討論離婚問題。(影片截圖)

混血肥仔亦不明名批評「知情人士」

混血肥仔指對於外界說他想放棄兩名子女的說法，他強調從來都沒想過要放棄他們。他更不明白為何會有人流傳他要回流及放棄子女之說，他表示最大掙扎是給小朋友「完整家庭」還是「情緒穩定」的家庭環境重要，但不論答案如何都不打算放棄。混血肥仔指英國法院經過長時間審視雙方提交的照顧紀錄、出入境紀錄及相關資料後，最終決定一人一半的撫養權。