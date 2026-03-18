混血肥仔澄清分居後才了解對象　與芊蕙子有不同解讀：我唔算出軌

YouTuber混血肥仔（曾達恩Tommy）去年被爆偷食女主持丁丁，指與太太芊蕙子（Luby）簽署分居協議書。近日有網民在討論區分享一張英國法庭的資料截圖，顯示「TSANG TOMMY」於2025年12月31日被裁定「Assault by beating」（毆打）罪成。話題再度引發網民討論，不少網民都指混血肥仔偷食再家暴，實為賤男行為。昨晚（17日）混血肥仔拍片交代一切，首次正面回應過去一年有關於出軌、家暴及撫養權等的指控。

混血肥仔與太太芊蕙子。（網上圖片）

混血肥仔去年被爆偷食女主持丁丁。（IG圖片）

混血肥仔不認為自己出軌

談及被指出軌，混血肥仔澄清與芊蕙子分居後才了解其他對象，透露工作愈來愈忙，爭吵亦愈來愈多：「呢份分居協議書，我哋雙方喺後期有唔同嘅解讀，呢點我係做得唔好嘅。自從上一份工作開始，工作越嚟越忙，我哋嘅爭吵都越嚟越多。去到2024年2月，我哋開始討論離婚嘅問題。當然當中部分係有WhatsApp記錄，都有面對面嘅爭論。去到6月尾7月頭，大家口頭上同意討論分居協議書嘅內容，大致認為喺呢一刻大家嘅婚姻已經完結。」

昨晚（17日）混血肥仔拍片交代一切，首次正面回應過去一年有關於出軌、家暴及撫養權等的指控。（YouTube畫面）

他直言之後幾個月，與芊蕙子一直有仔細討論細節，至於為何會認為 雙方有不同的解讀，混血肥仔表示：「對方可能認為，就算我哋大家已經口頭協議咗離婚，喺分居期間了解其他對象，都算我出軌。我會認為，大家都已經同意分居，我唔算出軌。點講都好，我覺得我處理呢件事係處理得唔好嘅。」

澄清分居後才了解對象，所以不算出軌。（YouTube畫面）

混血肥仔重申沒有放棄小朋友

提到有人指控混血肥仔一直扮好爸爸，想放棄兩個小朋友，混血肥仔重申由頭到尾都沒有想過放棄小朋友：「我唔明點解有唔少英國圈子嘅人不斷流傳我要回流，甚至放棄佢哋。呢件事我除咗用時間去證明，冇其他方法去證明自己。由最開始我哋討論離婚，對我嚟講最大嘅掙扎，就係究竟比一個完整家庭嘅小朋友重要，定係比一個情緒穩定嘅家庭環境嘅小朋友重要呢？唔論答案係點都好，我相信呢兩個答案都唔等同放棄。一年多過去，關於小朋友嘅安排，英國法院已經作出決定。喺審視雙方提交嘅照顧紀錄、出入境紀錄，包括安全問題，以及相關資料之後，最終作出 Share Care 嘅安排，即係一人一半撫養權，大家一人一半嘅照顧時間。呢個決定唔係一次性作出，而係經過長時間審視文件、證據，以及過往照顧小朋友嘅情況之後作出嘅安排。我相信英國家事法庭喺作出呢啲安排嘅時候，係基於專業同完整資料所作出嘅判斷。我一直相信比起街外人同所謂知情人士嘅觀察嚟得專業。就算我唔係大家心目中嘅好爸爸，但係兩年嚟嘅炒作同講嘢對我同小朋友嘅生活有咩好處呢？呢啲大人咁做又真係對小朋友好咩？」