莫少聰在1980年參加麗的電視的「慧眼識新星」入行，於80－90年成名，大家所知的代表分別有獲金馬獎「最佳男主角」提名的《中國最後一個太監》及《黃飛鴻》系列中飾演梁寬一角。

當年的莫少聰憑電影《中國最後一個太監》走紅。（網上圖片）

莫少聰的梁寬形象深入民心。（網上圖片）

曾紅極一時的莫少聰當年被指拋棄女友洪欣及兒子莫鎬廉（張鎬濂）後，背負「負心漢」的罵名，其後他轉往內地發展，2011年莫少聰與來自內地的孫雲玲結婚，並誕下一女莫芷嫣，原本一家三口幸福美滿，但莫少聰又因為涉嫌吸毒而一度被封殺。

莫少聰當年與洪欣有過一段情，洪欣更未婚產子誕下囝囝張鎬濂，獨力撫養兒子長大。（微博@洪欣）

莫少聰與囡囡。（小紅書）

莫少聰善心爆棚

2016年莫少聰在微博出Post稱同老婆「沒能攜手走到最後」，因而傳出婚變，外界都以為他一直父兼母職，獨力撫養囡囡，2021年更有網民指莫少聰落魄接商演，非常寒酸，生活潦倒。不過去年莫少聰接受訪問時就澄清與老婆從未離婚，並強調家庭生活簡單又美滿，提及當年自揭婚變，他就解釋只是一時意氣，兩公婆因生活瑣事鬧得不愉快，但雙方事後已講開。莫少聰如今在北京定居，除了投資做自媒體之外，亦有經營茶葉生意，此外，他亦熱心公益活動，相當有善心！

2016年莫少聰在微博出Post稱同老婆「沒能攜手走到最後」，因而傳出婚變。（微博@莫少聰）

莫少聰在內地商演。（影片截圖）

熱心公益。（微博@莫少聰）

莫少聰曾涉毒形象大跌

2011年，莫少聰曾捲入大麻風波被拘捕，在獲釋重返工作崗位後，首度接受媒體專訪，嚴正聲明自己並無藥物依賴問題。他強調，該次事件純屬單一意外，這是他人生中首度接觸大麻，也絕對會是最後一次。

最近，有網民在內地社交平台post出莫少聰商演的片段，見他發福了不少，但唱歌功力不錯，不少網民大讚唱得好聽。

莫少聰出席商演。（片段截圖）

發福了不少。（片段截圖）

賣力獻唱。（片段截圖）