黃宗澤效仿古天樂七位數投資電影　自爆過億身家交由團隊打理

視帝黃宗澤（Bosco）近日接受查小欣YouTube頻道《紅查館》的訪問。一向給人「浪子」感覺的Bosco，在節目中大談近年心態上的轉變，不但化身「住家男」愛親自逛街市買餸，更自爆因患有強迫症而令感情交白卷。此外，一向甚具生意頭腦的Bosco更透露，已跟隨前輩古天樂的步伐投資電影，誓要出錢出力回饋演藝圈！

視帝黃宗澤（Bosco）近日接受查小欣YouTube頻道《紅查館》的訪問。（查小欣YouTube頻道《紅查館》截圖）

單親家庭長大無陰影 變身街市大王愛下廚

Bosco自小在單親家庭長大，但他坦言自己的童年並無陰影 。他表示身邊一直有很多朋友和長輩疼愛，從未感到不開心。卸下明星光環後，Bosco私底下原來是個熱愛生活的「住家男」。他笑言現在非常享受買餸煮飯的樂趣，更會親自到沙角街市買魚買菜，與街市檔主熟絡得會互相打招呼，完全貼地沒有明星架子。

黃宗澤被目擊到沙田街市買餸。（小紅書）

黃宗澤被目擊到沙田街市買餸。（小紅書）

自認麻煩有強迫症 直言難搵另一半

談到大家最關心的感情狀況，Bosco直認一向隨緣，他更自爆有嚴重的強迫症：「屋企啲嘢一定要擺好，如果唔係我真係會發脾氣！」 他深知自己性格「麻煩、難頂」，生活規矩又多，明白很難找到完全遷就自己的另一半，因此對感情事抱持順其自然的態度。

Bosco直言難搵另一半。（查小欣YouTube頻道《紅查館》截圖）

疫情硬食堅持出糧

Bosco除了演藝事業出色，其投資的餐飲生意亦做得有聲有色。回想疫情期間飲食業步入寒冬，作為老闆的Bosco堅持不炒人。他認為員工跟隨自己多年已有深厚感情，因此寧願自己掏腰包「頂硬上」也要準時出糧 ，絕對是個良心好老闆。

黃宗澤一返到餐廳即除口罩企定定被人影相。（小紅書）

黃宗澤不時在餐廳被捕獲。（小紅書）

效仿古天樂七位數投資電影

在事業上，Bosco近年亦有了新目標。他透露近期開始參與電影投資，早前便花七位數投資了兩部馬來西亞的電影項目。他坦言這個決定很大程度上是受到演藝人協會會長古天樂的啟發。Bosco表示，電影和電視圈養大了自己，現在自己有能力，便希望效仿古天樂出分力去回饋業界。Bosco身家估計過億，資產包括物業遍佈東南亞及多輛名車。他向來孝順，身家一向由媽媽打理，但近年他透露媽媽已退居幕後，目前身家交由團隊打理。