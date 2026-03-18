吳文忻被騙畢生積蓄堅拒眾籌　變賣嫁妝名錶名牌手袋：擺多過用！

現年51歲的前港姐吳文忻在2024年8月宣告乳癌復發，還惡化至第4期，並擴散至肝臟、骨骼及大腦，但她一直保持積極樂觀的態度，希望戰勝癌魔。近日「陳Sir眾籌風波」掀起熱議，吳文忻亦有留意，更自爆過去兩年被騙走畢生積蓄，面對日後的治療和日常生活的支出壓力，曾有人提議替她發起募捐活動，並相信可籌得一、二百萬，但她當場拒絕。

吳文忻2024年8月公開乳癌復發，一直積極抗癌。（ig@nat_ng_nat）

用不同方法治療。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻透露最新病況。（ig@nat_ng_nat）

傷口發出酸餿臭味好難受。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻變賣嫁妝名錶名牌手袋

吳文忻寫道：「由細到大有咩都是自己搞掂，自己負責，攤大手板問人攞實在不是我的作風，而且也覺自己未去到這個地步，自己很舊的那份保險cover唔到私家醫院，咪去排政府囉！雖然當時喺政府醫院真的排到喊，感覺就是為什麼自己會搞成這樣。但每當自己覺得自己好慘時，我也會跟自己說，千祈唔好咁諗，呢個世界慘過你的人大有人在！本人之前也低調地將所有出嫁的金器全部賣走，（這個中國人傳統買金保值實在明智），原來當你最需要的時候那些金器是那麼值錢有用。而且本人之前也開live, 低調地賣走早年自己買落的玫瑰金勞力士，一些鑽石手飾，H字頭的名牌袋，原來當自己面對生死，這一切虛榮的東西也不重要，而且，平日不嬲我行我素打扮勁樸素的我，這些東西買來也只是滿足當時一刻的虛榮，根本買來擺多過用！」

吳文忻要變賣金器、名錶、名牌手袋等。（影片截圖）

靠自己！（影片截圖）

吳文忻積極抗癌。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻不賣慘鼓勵同路人

吳文忻強調從沒想過賣慘，今次公開私事只是有感而發，希望以親身經歷鼓勵正陷低谷或患病的人不要放棄：「關關難過關關過要生存，就一定要靠自己的意志，you are not alone! 祝願各位病患者加油，努力渡過難關！」

生前追思會係一次加油站。（YouTube@TVB娛樂新聞台）

吳文忻透露因病情惡化，胸部位置狀況急轉直下，不但不時流膿，更發出難聞的氣味。（YouTube@TVB娛樂新聞台）

吳文忻生前追思會滿載溫馨。（ig@nat_ng_nat）