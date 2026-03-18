隱身的名字劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《隱身的名字》陸劇改編自同名小説。有唐方園、易難作為編劇，楊陽為執導，由倪妮、閆妮、劉雅瑟、劉敏濤、保劍鋒、董潔領銜主演的一套以女性情感懸疑為題材的電視劇。 獲獎無數的實力女演員倪妮和閆妮兩大聯手飾演母女，細膩演繹女性的情感寫照！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧隐身的名字@Weibo

《隱身的名字》電視劇情大綱

劇情採用雙線懸疑敘事，將現在與二十年前的舊案交織推進。任小名（倪妮 飾）青春時寫下的私密日記被丈夫劉瀟然（保劍鋒 飾）竊用、冒用署名出版發表，書中描寫的殺人手法，與塵封二十年、發生在西北小城的校園雕塑內藏屍舊案細節極為相似，這事一出讓任小名被迫重返過去，嘗試找出日記背後令人驚愕的真相。

同時劇情圍繞婚姻背叛與母女關係的糾葛，隨著調查線索慢慢浮現，任小名也意外發現不停改嫁的母親任美豔（閆妮 飾）有個長年被掩埋的秘密。另一邊，任小名的舊友柏庶（劉雅瑟 飾）則深受母親葛文君（劉敏濤 飾）強勢控制，母女之間的相處就如窒息般的拉扯，柏庶一心想逃離那種束縛。一代又一代女性之間的命運互相交錯影響，處處暗藏傷痛的尖刺和經歷，表現平凡卻偉大的女性情感。

《隱身的名字》播出時間｜最新追劇日曆

《隱身的名字》電視劇幾時播? 《隱身的名字》一共有32集，由CCTV-8、騰訊視頻播放，會員由3月18日起每日21:30更新2集，首更3集，SVIP搶先看1集；而非會員就每日更新2集。

电视剧隐身的名字@Weibo

《隱身的名字》演員人物關係圖

待更新

《隱身的名字》演員

倪妮 飾 任小名

被老公偷取日記內容和署名出版發表，其後牽出一宗20年舊案；決意離開自己成長的城市生活，想成為與媽媽不同的人

电视剧隐身的名字@Weibo

閆妮 飾 任美艷

任小名的媽媽，想要一個家不停改嫁，希望女兒走自己的路，其後被女兒發現了隱藏已久的秘密

电视剧隐身的名字@Weibo

劉雅瑟 飾 柏庶

任小名舊友，在母親的控制下長大，窒息的母女關係使她想逃離母親的掌控

电视剧隐身的名字@Weibo

劉敏濤 飾 葛文君

以控制表達愛，只是在乎女兒，卻自己未曾真正向人敞開心扉