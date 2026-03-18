趙慧珊舉行畫展獲女神級人馬捧場 水彩畫造詣極高多幅作品曾得獎
撰文：董欣琪
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前女團Super Girls隊長趙慧珊（Aka）近年涉足藝術領域，一向熱愛繪畫的她擅長針筆畫畫作，曾多次舉辦畫展，大曬畫功！近日趙慧珊舉行第四個個人畫展，獲不少圈中好友支持，而日前周慧敏（Vivian）亦專程捧場，趙慧珊在IG分享合照，兩位女神惺惺相惜！
趙慧珊開畫展獲周慧敏捧場
趙慧珊寫道：「多謝Vivian再次專程前來我的畫展🖼️願意靜心、用心地花時間欣賞我的每一幅作品，超耐心聆聽我講述每幅畫背後的故事 （最鍾意講故仔）連最細微的筆觸同小心思，她都能察覺到，感動🥹這幾年以來她見證著我的成長與每一個小小的里程碑，很大、很大的鼓勵，而她本身水彩畫造詣極高，能與這位才華與氣質兼具的前輩，成為彼此欣賞、相互支持的朋友，實在難得。」
周慧敏多幅畫作曾得獎
其實周慧敏一向都是內外兼備的才女，會唱會演會彈琴又會畫畫，曾醉心水彩畫作的她，筆下多幅作品先後得獎，當中水彩畫《新疆老翁》曾於2001年獲得「視藝新紀元獎」，2002年憑作品《望過去，看將來》入圍首屆「中國水彩人物畫展」，她又曾獲邀參加畫展，早前她的兩幅作品《後巷》及《舊居》就入選「2026香港•泉州國際水彩巡迴展」，盡顯其藝術天份，絕對是才貌兼備！