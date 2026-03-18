前女團Super Girls隊長趙慧珊（Aka）近年涉足藝術領域，一向熱愛繪畫的她擅長針筆畫畫作，曾多次舉辦畫展，大曬畫功！近日趙慧珊舉行第四個個人畫展，獲不少圈中好友支持，而日前周慧敏（Vivian）亦專程捧場，趙慧珊在IG分享合照，兩位女神惺惺相惜！

大騷好身材。（IG@aka_chio）

才女！（IG@aka_chio）

度假。（IG@aka_chio）

Aka近年涉足藝術領域。（IG@aka_chio）

擅長針筆畫畫作。（IG@aka_chio）

多次舉辦畫展。（IG@aka_chio）

近日趙慧珊舉行第四個個人畫展。（IG@aka_chio）

獲不少圈中好友支持。（IG@aka_chio）

趙慧珊開畫展獲周慧敏捧場

趙慧珊寫道：「多謝Vivian再次專程前來我的畫展🖼️願意靜心、用心地花時間欣賞我的每一幅作品，超耐心聆聽我講述每幅畫背後的故事 （最鍾意講故仔）連最細微的筆觸同小心思，她都能察覺到，感動🥹這幾年以來她見證著我的成長與每一個小小的里程碑，很大、很大的鼓勵，而她本身水彩畫造詣極高，能與這位才華與氣質兼具的前輩，成為彼此欣賞、相互支持的朋友，實在難得。」

周慧敏（Vivian）亦專程捧場。（IG@aka_chio）

惺惺相惜！（IG@aka_chio）

互相支持！（IG@aka_chio）

彼此欣賞。（IG@aka_chio）

周慧敏多幅畫作曾得獎

其實周慧敏一向都是內外兼備的才女，會唱會演會彈琴又會畫畫，曾醉心水彩畫作的她，筆下多幅作品先後得獎，當中水彩畫《新疆老翁》曾於2001年獲得「視藝新紀元獎」，2002年憑作品《望過去，看將來》入圍首屆「中國水彩人物畫展」，她又曾獲邀參加畫展，早前她的兩幅作品《後巷》及《舊居》就入選「2026香港•泉州國際水彩巡迴展」，盡顯其藝術天份，絕對是才貌兼備！

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）。（IG@vivianchowwaiman）

多年來依然Keep住靚樣。（IG@vivianchowwaiman）

周慧敏的兩幅作品《後巷》及《舊居》入選「2026香港•泉州國際水彩巡迴展」。（IG@vivianchowwaiman）

周慧敏的兩幅作品《後巷》及《舊居》入選「2026香港•泉州國際水彩巡迴展」。（IG@vivianchowwaiman）

《後巷》。（IG@vivianchowwaiman）

《舊居》。（IG@vivianchowwaiman）

才貌兼備！（IG@vivianchowwaiman）

《新疆老翁》曾於2001年獲得「視藝新紀元獎」。（Facebook@周慧敏 Vivian Chow）

2002年憑作品《望過去，看將來》入圍首屆「中國水彩人物畫展」。（Facebook@周慧敏 Vivian Chow）

筆下多幅作品先後得獎。（Facebook@周慧敏 Vivian Chow）