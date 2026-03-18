張致恒感激七師傅援助認冇錢還　已申公屋拒攞綜援：我好鍾意工作

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）於2019年結婚，育有四名兒子，但長期經濟拮据，多次因欠租問題被逼遷，雯雯亦不時在社交平台發文放負，引起網民關注。早前七師傅（七仙羽）在接受陳志雲電台節目訪問時，透露近年向張致恒一家伸出援手，其後出席活動時大爆幫對方找數，總數達6位數字，又曾勸對方申請綜援，但就諸多藉口。對此，張致恒今日（18日）就發文回應！

張致恒一家六口。（IG@ugly_mama）

張致恒一家六口。（IG@stevencheung）

張致恒轉職搬運工人，曾被影到在黑雨搬雪櫃上唐樓，淋到變落湯雞。（網上圖片）

張致恒在物流公司做搬運工人，幫李嘉誠旗下的大型電器舖送貨，日曬雨淋好捱得。（IG截圖）

七師傅大爆幫張致恒找數

早前七師傅接受訪問時透露因工作關係認識張致恒，她亦盡力幫助對方：「每次佢問我攞錢嘅時候，我都有問佢用嚟做乜，佢都有解釋原因畀我知，我覺得佢解釋得通我就會畀佢。其實過萬都有，因為有時佢會話冇錢交租，又會話小朋友冇奶粉食好慘，同埋佢又話佢啲小朋友一定要食指定嗰隻牌子奶粉，同指定嘅成份，變咗我又唔得閒幫佢買，我就叫佢去一間藥房度攞，想要乜嘢佢自己去嗰度攞，然後我就幫佢埋單。」七師傅又指張致恒勤力工作，由朝做到晚，每日都要行唐樓搬貨，靠小費生存。

七師傅曾勸張致恒申請綜援 。（吳子生 攝）

張致恒相當痛錫幾名兒子。（IG@stevencheung）

幫手送物資去簡易公屋。（IG截圖）

張致恒感激七師傅援助

對此，張致恒就上載了工作照，並寫道：「首先我要感謝七師傅一直以嚟嘅幫助，因為冇佢嘅幫助，我都真係過得幾困難，仲要多謝曾經幫過我嘅咁多朋友，我只能夠講對唔住，而家嘅我仲未有本事還到錢，但係我從來冇忘記過每一個人嘅恩惠，亦都從來冇諗過唔還錢，七師傅係一個好好嘅人，好有善心，成日都會主動問我哋過成點，都會問我嘅小朋友有冇飯食，間唔中仲會買啲零食畀佢哋。」

張致恒好大隻！（IG@stevencheung）

努力工作。（IG@stevencheung）

張致恒同囝囝。（IG@stevencheung）

張致恒已申請公屋拒攞綜援：我好鍾意工作

張致恒坦言轉職做搬運已近1年，自己亦很努力工作：「好多人問我點解唔去攞綜援，申請公屋，其實公屋呢就已經申請咗一段時間，但係呢個世界唔係話人多就可以快啲攞到屋，同埋我真係唔想去攞綜援，因為我好鍾意工作我好鍾意做嘢，同埋我想提醒一下我係有四個仔，大嗰啲唔飲奶粉唔代表細嗰個唔飲奶粉，再加上我哋唔係飲貴奶粉，只係美素佳兒3號，最細嗰個未戒到尿片，其實有好多嘢我懶得解釋，要唔信你嘅人永遠都唔會信你。」

張致恒與雯雯及兒子。（IG@ugly_mama）

張致恒一家人長期財困。（資料圖片）