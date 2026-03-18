雷頌德自爆同黎明打乒乓球創作出《喜》　拍MV不惜工本勁大陣仗

著名作曲人雷頌德（Mark Lui）曾與不少天王天后合作，包括黎明、許志安、陳慧琳、楊千嬅等，其後在千禧年代捧出衛蘭、側田、方力申、Cookies等新人。雖然雷頌德已移民英國，但他積極更新社交平台，除了分享英國生活點滴，更不時回顧與不同歌手合作的趣事。

雷頌德自爆同黎明打乒乓球創作出《喜》。（片段截圖）

雷頌德常偷偷地跟黎明打乒乓球

昨日（18日）雷頌德在社交平台分享，為天王黎明創作歌曲《喜》的由來。片中雷頌德透露，曾經有段時間與黎明很喜歡打乒乓球，當時候錄音室在灣仔，兩人經常偷偷地走到對面馬路的運動場打波，更指黎明不怕被人認出。雷頌德提到自己中學的時候已開始打乒乓球，亦會自己弄乒乓球板，還會買好的膠自己剪貼，再跟黎明打球時因球技驚人，令對方忽發奇想憑乒乓球構思到新歌及MV：「我抽一個很漂亮的球 他擋不到 我說你不要來 我要拍個MV 我打乒乓球！」

雷頌德與黎明好老友。（網上圖片）

拍MV勁大陣仗

雷頌德收到黎明「指令」後，著手創作歌曲《喜》，更指MV加入了乒乓球及喪屍元素。不過初時聽到黎明的構思後，雷頌德搞笑指：「我開始覺得他講的不是給了idea 而是搞亂我的思緒。」不過雷頌德認為，有時候創作將沒有關係的構思整合，才會有驚喜。提到拍攝MV當日，雷頌德去到現場才驚現大陣仗：「他搭了整條街出來拍，舞蹈員和排舞師韓國找回來，所以整個《喜》的製作也是不惜工本，之後做了很多電腦後期，做到這些東西出來，我們真的很自豪 。」

《喜》的MV加入了乒乓球及喪屍元素。（MV畫面）

有喪屍！（MV畫面）