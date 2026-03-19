「香港影視娛樂博覽2026」最近開始舉行，不少關於電視、電影等作品都會有發佈會，除了有很多老闆前去看看有甚麼可以投資之外，藝人們也紛紛出現為自己的影視作品落力推介。

《寒戰1994》也有舉行發布會。（陳順禎攝）

影后林嘉欣為六月推出的復仇劇《The Season》宣傳。（陳順禎攝）

匯聚老綠葉加埋過500歲

有網民在影視博覽場所內拍得一段珍貴影片，內裡匯聚一班香港影視圈的老綠葉，包括有李國麟（71歲）、杜燕歌（69歲）、潘志文（75歲）、張松枝（58歲）、黃一山（61歲）、易天雄（66歲）、田雞 田啟文（64歲）與駱應鈞（73歲），加起來共537歲，極具份量，如果搵佢哋開一套戲必定賣座，亦有網民感嘆他們全是港產片的回憶。

杜燕歌與李國麟。（抖音＠香港趙大拿）

潘志文。（抖音＠香港趙大拿）

張松枝。（抖音＠香港趙大拿）

黃一山。（抖音＠香港趙大拿）

易天雄。（抖音＠香港趙大拿）

田雞 田啟文。（抖音＠香港趙大拿）

駱應鈞。（抖音＠香港趙大拿）

易天雄外號「發瘟」

當中一位易天雄可能大家並不熟悉，易天雄85年加入成家班，由於出名藝高膽大，所有危險動作都肯做，是成龍的御用替身之一。至於易天雄的外號「發瘟」，正因他是行內出名最搵命搏的一個。其中由許鞍華執導，講述龍虎武師故事的《阿金》，入面張家輝飾演的發瘟，便是以易天雄為創作藍本。

雄哥與洪金寶份屬老友。（Paco Yick@Facebook）

65歲碌落樓梯

易天雄早年就算年屆65歲，仍不停挑戰自己。拍片親自碌落香港著名最斜最長的樓梯街。樓梯街位於香港上環，是一條以樓梯為主的街道，早於香港開埠初期的1841年至1850年間興建，現已被古物古蹟辦事處列為一級歷史建築。樓梯街全長350米，總共有316級，除了在文武廟旁邊一小段可供車輛駛進四方街外，其餘各段皆為石級。由於極具特色，不時成為電影、電視劇集的取景地。

易天雄在片中介紹今次要挑戰的樓梯街。（影片截圖）