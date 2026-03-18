陳志雲指TVB減產播外購劇可惜　以前會有阻力：曾勵珍會發曬惡

陳志雲（Stephen）今日到會展出席開電視節目巡禮，透露將於今年暑假推出全新旅遊特輯《雲遊四海》。對於開電視換了新管理層，陳志雲表示與現時開電視行政總裁及董事都是以前認識的，故一拍即合。

開電視節目巡禮。（葉志明 攝）

親自操刀尋訪旅居港人

陳志雲表示，表示節目會親自尋訪移居當地的香港人。他笑言：「我會搵啲喺當地生活咗好耐嘅香港人，了解下佢哋嘅近況同適應程度，呢個亦係節目嘅重點之一。」

被問到會否邀請昔日好友擔任嘉賓，陳志雲直言首選是1976年港姐林良蕙：「當年佢代表香港選環球小姐入到前5位，除咗佢個齊陰頭，大家對佢好爽、好『癲』嘅性格都好深印象，雖然佢依家喺英國好難聯絡，但我都好想試下搵佢。」

陳志雲與開電視合作推出全新旅遊特輯《雲遊四海》，第一站會是英國。（葉志明 攝）

嘆TVB減產播外購劇：好可惜

作為前TVB高層，對於TVB近期大量減產，兼在黃金時間播放外購劇，被指步亞視後塵。陳志雲坦言感到可惜：「我哋以前係以自製劇為主，外購劇為輔。如果黃金時段播外購劇，製作部係好大阻力，特別現在都係董事嘅曾勵珍小姐，會發曬惡。而且電視台應該反映本地文化，呢樣嘢一定要透過自製節目先做到。」

他指出，明白買劇成本較低，但會令本地節目的影響力下降。他認為只有能引起本地共鳴的作品，才具備衝出國際的實力。

陳志雲嘆TVB減產播外購劇好可惜。（葉志明 攝）

自爆被蔡少芬拒絕訪問

此外，陳志雲近年積極經營YouTube個人頻道。他笑稱現時做媒體門檻低了許多，但也遇過邀約失敗的經歷。他自爆曾想邀請好友蔡少芬上節目，卻遭到對方的經理人委婉拒絕，「我聽朋友講，原來蔡少芬話唔敢俾我訪問，可能覺得我啲問題好尖銳、好兇猛。其實我好和藹可親㗎！」陳志雲隔空向蔡少芬喊話：「蔡少芬，唔怕架，我哋只係傾下偈，我唔會撩人瘡疤㗎！」