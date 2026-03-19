邱晴自問上圍不及高海寧　阮政峰首談離巢TVB原因：唔改變會抑鬱

邱晴和阮政峰現身會展出席開電視節目巡禮，為即將合作的新節目《運動關注組》造勢。受訪時，兩人表示希望籍著節目提醒觀眾運動時姿勢的重要性；阮政峰則以過來人身份表示，自己曾因忽略熱身與姿勢，受傷後的後患比運動當下的快樂更大，所以會透過節目教導大眾如何正確運動。

邱晴和阮政峰合作主持開電視新節目《運動關注組》。（葉志明 攝）

阮政峰首談離巢原因

阮政峰去年離開效力14年的TVB，問到真正離巢原因？他直言是為了尋求改變：「我之前訪問過一位精神科醫生，佢話有一種人最容易有抑鬱，就係唔改變嘅人。我喺舊公司做咗14年，我覺得我要做一啲改變，試下唔同嘅嘢，咁我個人就無咁抑鬱。」在TVB做到抑鬱？阮政峰直言：「10幾年喎，唔多唔少都肯定有。」他更以餐廳套餐作比喻：「你去一間餐廳，每日都係食A餐，你個人都會無咁健康。而家我想試下同唔同單位合作，好似同邱晴合作，幾開心。同埋我做任何決定，身邊朋友同屋企人都好支持。」

阮政峰首談離巢原因。（葉志明 攝）

邱晴《女行團》水著放題引熱議 自問身材不及高海寧

另外，邱晴被問到早前在節目《女行團》的水著放題，引起網上極大迴響。她直言：「我都估唔到有咁多人關注呢個節目，好開心。（比堅尼浸泥漿浴一幕是特意向高海寧致敬？）梗係唔係啦，其實我一開始係無睇過高海寧嗰個節目嘅，但佢正好多，邊可以比，佢又豐滿又靚女。」至於看到節目的拍攝角度，會否有點害羞？邱晴大方回應：「又無，只係覺得又影得幾靚喎，最緊要影得瘦！我好驚啲『鬼鼠肉』出嚟，好彩角度攞得好。」她坦言對自己身型無自信，所以為了這次拍攝，事前特地去做Gym，慢慢變成了習慣。

邱晴沒想在《女行團》裡面的水著Look，會惹來那麼大的迴響，但她自覺身材不及高海寧。（葉志明 攝）

邱晴這幕比堅尼浸泥漿浴，令人想起高海寧當年名場面，非常震撼。（電視截圖）

籌備「邱晴旅行團」

對於節目中的水著造型被Cap圖，在各大社交平台瘋傳。邱晴直率分享感受：「原來佢哋鍾意呢個位啊？但其實大家都可以留意我其他嘢嘅。」她更透露正籌備舉辦旅遊團，她擔任領隊，看看有沒有觀眾有興趣跟她一起去，問到是否去一些熱帶的地方？邱晴笑說：「我想帶大家去啲要著羽絨嘅地方。（咁應該無人去喎？）滑雪團都幾好啊！（內面穿比堅尼？）我真係試過一次，滑雪嘅時候裡面淨係著sport bra，點知第二日就發燒，所以千祈唔好學。」