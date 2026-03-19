《再見UFO》相隔8年終上映　黃又南預告爆肌全裸賀一賀？

電影《再見UFO》由梁栢堅導演，徐天佑、黃又南和蔡卓妍主演，2018年5月開拍但到最近再正式上映。翻查資料，原來是因為大股東投資方的投資問題及發行合約糾紛，導致電影被封印多年。相隔8年，昨晚（18/3）黃又南、杜德偉、JJ、梁雍婷、朱栢康、李尚正、鄧梓峰、鄧智堅、黃淑蔓等演員出席「好友場」，其後與入場觀眾分享觀後感。



黃又南、梁雍婷、李尚正接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

相隔8年終上映

黃又南、梁雍婷、李尚正接受傳媒訪問，黃又南表示感觸良多，其一是因為見證了監製為了電影上映而奔波。「不斷打官司，見點樣可以上到，去到上年12月先知可以上，個心即刻恭喜晒，因為佢擺咗好多心機落去。」

梁雍婷也十分感動，坦言看回多年前的自己，就似是一個回憶殺。「睇返咁多年前好幼嫩嘅自己，係需要好大勇氣。」記者問，覺得多年後自己有什麼不同？她回答：「我會覺得嗰時好戰戰兢兢，因為係入行之後第二套電影，又係睇又南大，跟住同偶像演戲，到而家又好多戲就熟咗，係好好嘅經驗。」黃又南也大讚她是一個很專業的演員。

今晚（18/3）黃又南、杜德偉、JJ、梁雍婷、朱栢康、李尚正、鄧梓峰、鄧智堅、黃淑蔓等演員出席《再見UFO》「好友場」。（葉志明 攝）

昨晚（18/3）黃又南、杜德偉、JJ、梁雍婷、朱栢康、李尚正、鄧梓峰、鄧智堅、黃淑蔓等演員出席《再見UFO》「好友場」。（葉志明 攝）

黃又南預告爆肌全裸？

戲中黃又南演繹血癌患者，他透露當時正值是演唱會操肌之後，所以在半年內要減磅消肌，由大隻佬變成血癌患者是一個頗為辛苦的過程。「我仲記者當時演唱會指導話，操到咁即係想唔着衫啫。我話唔係，人生應該有一兩次。」他更預告，之後自己還會再一次突破。有記者問：「半裸定全部？」黃又南：「全部又貪心啲！可以諗吓！我拍戲patpat都露過，前面就⋯⋯私人慢慢話你聽。」花姐攜半隊MIRROR睇《再見UFO》 Edan、Lokman低調撐場

李尚正也表示，最好的時間就是能夠上映的時間。「如果啱啱拍完就上，我諗我唔會有咁大感觸。」他也提議，可以邀請《再見UFO》的演員參加他的節目《臥底旅行團》。

黃又南分享感受。（葉志明 攝）

梁雍婷。（葉志明 攝）

李尚正。（葉志明 攝）

李尚正。（葉志明 攝）

李尚正。（葉志明 攝）

梁雍婷。（葉志明 攝）

黃又南。（葉志明 攝）

李尚正接受訪問。（葉志明 攝）

梁雍婷。（葉志明 攝）

黃又南。（葉志明 攝）

黃又南、梁雍婷、李尚正。（葉志明 攝）