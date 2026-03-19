43歲賈曉晨激罕現身《再見UFO》觀影會　爆當年淡出曾懷疑揀錯路

港產片《再見UFO》日前（18/3）正式上映，相隔8年終於面世，不止是入場觀眾，就連有份參演的演員也悲喜交集。杜德偉（Alex）、JJ賈曉晨在觀影會後接受傳媒，JJ賈曉晨更透露自己一邊睇一邊喊，原來是想起自身經歷。



杜德偉（Alex）、JJ賈曉晨兩位隔咗咁多年，個樣都冇乜點變。（葉志明 攝）

JJ賈曉晨仲係勁靚！（葉志明 攝）

睇戲感觸落淚 曾懷疑自己「揀錯路」

JJ賈曉晨看完《再見UFO》後直言心情久久未能平復：「個心係平復唔到落嚟，好緊張，好感動。」她坦言電影的情節令她不禁回想起自己的人生軌迹。當年JJ在事業發展得如日方中之際，選擇淡出幕前結婚生小朋友，原來她內心亦曾有過一段長時間的掙紮與自我懷疑。

「好似呢個故事講緊自己咁。曾經有好長一段時間，我覺得自己係咪揀錯咗路？我明明有好好嘅事業，放棄咗去生BB做其他嘢，係咪唔啱呢？我都問過自己。」不過，經歷過時間的洗禮，JJ賈曉晨如今已經豁然開朗，她堅定地表示：「如果我返番去當時嗰個時候，我都會同自己講，你揀得啱！畀我揀一百次，我都會揀呢一樣。」正因為這份對自身選擇的釋懷，讓她在看電影時忍不住狂喊。

杜德偉都係「防腐界」代表。（葉志明 攝）

《再見UFO》影會。（葉志明 攝）

杜德偉（Alex）、JJ賈曉晨接受訪問。（葉志明 攝）

視香港為「家鄉」 疫情期間崩潰爆喊

自從生了大女之後，JJ賈曉晨大部份時間都在內地拍戲與生活，她慨嘆自己好像「離開香港嘅電影好遠」。但對JJ賈曉晨而言，香港始終有着無可取代的地位：「其實香港電影圈先係我由入行開始做嘢嘅地方，呢個係我嘅『家鄉』嚟㗎！」

回想起前幾年疫情肆虐，中港兩地通關受阻，JJ賈曉晨大爆自己當時承受着巨大的思鄉情緒，更曾向老公哭訴：「尤其疫情嗰幾年，我直情係喊住叫，我都想返香港，我真係好掛住你哋呀嗰陣時！」如今終於有機會帶着港產片回歸，JJ賈曉晨直言希望未來能有更多機會在香港拍戲。被問到如果將來要同老公夫妻檔拍戲會不會怕醜？她即刻搞笑回應：「唔會怕醜！會報仇添呀！喺電影入面咩都可以做㗎嘛！」

JJ賈曉晨皮膚仲係好好。（葉志明 攝）

JJ賈曉晨皮膚仲係好好。（葉志明 攝）

杜德偉重拾戲癮：發覺自己原來喜歡演戲

除了JJ賈曉晨感觸良多，同場的杜德偉（Alex）對於這部相隔近十年才上映的電影亦覺得百感交集。杜德偉表示，當年拍攝時只看到自己角色的部份，如今終於看到完整作品，感覺相當神奇。

近年將重心放在音樂和巡迴演唱會的杜德偉，坦言這次在大銀幕上看到「十年前的自己」，勾起了不少當年為了拍好戲而「捱更抵夜、日曬雨淋」的熱血回憶：「而家隔咗咁多年之後番番嚟香港嘅大銀幕出現，係百感交集啦，同埋發覺自己原來係喜歡做戲、喜歡演戲嘅。」問到囝囝有沒有來看首映？Alex笑指囝囝要返學所以缺席，但自己其實非常想讓他看看這部作品，看看十年前的爸爸和現在有什麼分別。

JJ賈曉晨皮膚仲係好好。（葉志明 攝）

杜德偉（Alex）、JJ賈曉晨接受訪問。（葉志明 攝）

杜德偉（Alex）、JJ賈曉晨。（葉志明 攝）

杜德偉（Alex）、JJ賈曉晨。（葉志明 攝）

杜德偉（Alex）。（葉志明 攝）

杜德偉（Alex）。（葉志明 攝）

JJ賈曉晨。（葉志明 攝）

JJ賈曉晨。（葉志明 攝）