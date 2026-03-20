專訪｜XODIAC將進軍印尼最難係語言　麥駿昇李傲賢衣錦還鄉有face

韓國男團XODIAC由九位不同國籍成員組成，分別為六位韓國籍的LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN及DAVIN，兩位香港籍的SING及LEO，以及一位印尼籍的ZAYYAN。XODIAC自2023年出道以來，憑藉多元的國籍背景與強大的舞台表現力，在亞洲各地收穫不少粉絲。早前，團體中的兩位成員麥駿昇（Sing）與李傲賢（Leo）正式展開亞洲巡迴行程，而香港站更是兩人出道後首度以藝人身分「回歸」與本地粉絲見面。在接受《香港01》專訪時，麥駿昇與李傲賢難掩興奮之情，除了大談即將在3月28日舉行的Fan Meeting籌備細節，更自爆長居韓國後的「語言危機」，笑言廣東話竟然變得有些「卡機」。

麥駿昇（Sing）與李傲賢（Leo）接受《香港01》專訪。(胡凱欣 攝)

睽違大半年返港

XODIAC上次來港已是去年6月的事，時隔大半年再次踏上這片土地，兩位成員都表示非常有親切感。「我地喺3月28號，在海洋公園同大家見面。」麥駿昇拿著麥克風，眼神充滿熱誠亦不忘呼籲大家有空就一定要來支持他們：「因為我地真係好耐冇企喺舞臺上面，同大家見面，所以希望大家有時間就過去睇。」李傲賢認為除了朋友，其實最希望是家人都來支持：「希望屋企人都會黎到，屋企人真係最想佢地黎嘅。」麥駿昇及李傲賢被問到有沒有「衣錦還鄉」的感覺時，身為香港人的他們在「自己地頭」開見面會都開心地表示「有小小」。

麥駿昇及李傲賢都覺得今次回港辦見面會有「衣錦還鄉」的感覺。(胡凱欣 攝)

語言系統「大亂」？

在韓國生活了一段長時間，麥駿昇與李傲賢的生活習慣早已「韓化」。李傲賢在訪問中笑言，回到香港後發現廣東話竟然變得陌生：「即係去一個另外一個地方，然後講嗰邊個國家嘅語言，就會變到好唔知點。」麥駿昇尷尬地笑著解釋，這並非「扮嘢」，而是語言系統混亂的結果：「因為我以為啲人係扮㗎，以前出道之前我以為係講廣東話係扮講得唔好，原來係真係會變得唔好。」李傲賢指難的地方是他的腦現在連想東西都是由韓文出發：「所以依家要tune返去廣東話嗰個就會有啲困難。」麥駿昇亦笑指：「依家發夢都係發緊韓文夢，講韓文㗎！」

麥駿昇笑指發夢都係發緊韓文夢。(胡凱欣 攝)

他們指現在說廣東話變成有難度，被問到會否向難度挑戰，嘗試一下用廣東話來rap，他們即面對面一笑就即場rap起來。「你有冇關心個世界依家發生緊嘅事，你有冇擔心個未來」。至於他們最後會否在台上表演廣東話rap，就拭目以待吧。

麥駿昇及李傲賢指現在說廣東話變成有難度。(胡凱欣 攝)

李傲賢補充道，除了韓文，他們最近還在挑戰更高難度的語言「印尼語」。由於XODIAC中有印尼籍成員，加上他們正準備在印尼出道，成為首隊進軍當地的K-Pop男團，因此語言課成了日常：「因為佢係佢係啲拼音嚟嘅，全部都係好難去咁樣逐只逐隻字咁樣講出嚟，唔關英文事完全係無關，係英文字嚟嘅。相比韓文，印尼文難好多，韓文係真係易啲。」

李傲賢補充除了韓文，他們最近還在挑戰更高難度的語言「印尼語」。(胡凱欣 攝)

形象大轉變從「可愛小鮮肉」變身「性感吸血鬼」

在最新作品《ALWAYS》的Comeback中，XODIAC的形象有明顯轉變。麥駿昇表示，以往團體的風格比較偏向清純、可愛，但這次的回歸則嘗試了更成熟、神祕的風格。「係比較走向呢個吸血鬼啦，同埋比較sexy啲嘅。」李傲賢說道：「希望可以畀大家睇到XODIAC煥然一新嘅一面。」對於未來的音樂發展，兩位成員也有不同的野心。李傲賢透露自己想挑戰Hip-hop或更具夢幻感的風格：「我覺得呢啲風格喺XODIAC嘅作品入面比較少出現，對我嚟講係一個好大嘅挑戰。」另外，麥駿昇則表示希望：「同埋希望以後可以有機會出廣東話歌，因為我哋而家有普通話嘅歌出咗一首。」

麥駿昇表示，以往團體的風格比較偏向清純、可愛，但這次的回歸則嘗試了更成熟、神祕的風格。(胡凱欣 攝)

李傲賢想挑戰Hip-hop或更具夢幻感的風格。(胡凱欣 攝)

2026年展望：渴望更多舞台 學會變得更成熟

回顧過去兩年，XODIAC的步伐走得飛快。展望2026年，李傲賢感言希望能夠有更多與粉絲面對面的機會：「我覺得最遺憾嘅係冇咁多嘅舞臺，同埋或者我哋嘅tour呢啲同大家見面，希望今年可以有咁多唔同嘅舞臺，同埋可以再去唔同嘅國家同大家見面。」麥駿昇則希望自己在心理素質上更進一步：「希望會越嚟越成熟啲，同埋希望日後遇到任何事情都會更加成熟咁面對，同埋相信自己。」

李傲賢感言希望能夠有更多與粉絲面對面的機會。(胡凱欣 攝)

麥駿昇則希望自己在心理素質上更進一步。(胡凱欣 攝)

在專訪最後，麥駿昇與李傲賢更即興用印尼語向粉絲打招呼，雖然口音略顯生澀，但那份誠意早已打動在場所有人。3月28日的香港FanMeeting，且看這群「韓風港男」如何帶領XODIAC在舞台上發光發熱。