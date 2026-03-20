已故金牌監製錢國偉（Wilson）昔日打造的青春劇《四葉草》系列，是不少港人的集體回憶，當中《盛裝舞步愛作戰》的一眾演員日前Re-U，李蘊在社交平台限時動態分享大合照，席上除了影后衛詩雅、陳家樂、關宛珊、趙碩之及王淑玲（現名王嫣辰）外，連已淡出幕前多年的郭燕愉和林威辰也有現身。

以馬術運動為主題《盛裝舞步愛作戰》，由衛詩雅、陳家樂、趙碩之、羅仲謙、關宛珊及林威辰等主演，亦是他們的演藝事業起步點。（劇照）

《盛裝舞步愛作戰》一眾演員Re-U，李蘊在社交平台限時動態分享大合照，席上除了影后衛詩雅、陳家樂、關宛珊、趙碩之及王淑玲（現名王嫣辰）外，連已淡出幕前多年的郭燕愉（後排中）和林威辰也有現身。（IG截圖）

因病未能出席的洪卓立，P返自己上大合照。（IG截圖）

懷念靈魂人物錢國偉

雖然劇集播映至今已18年，各人發展大不同，但照片中見到眾人感情依舊。李蘊開心表示：「開心四葉草聚，好多開心回憶」；而王嫣辰更特意配上「四葉草」主題曲，並感性留言悼念靈魂人物錢國偉：「18年了！四葉一聚。敬Wilson. We miss you」。

在聚舊的同時，大家亦不忘悼念當年的靈魂人物錢國偉。（IG截圖）

王嫣辰（左）現時已轉行擔任風水師，而趙碩之也沒有太大變化。（IG圖片）

王嫣辰轉行做風水師 郭燕愉少女味依舊

令人讚嘆的是，18年過去，一眾「四葉女」外貌身形像吃了防腐劑一樣，即便已為人母的李蘊和關宛珊，身材依然Fit爆，趙碩之的面貌亦沒有太大變化。至於王嫣辰現時已轉行擔任風水師，師承玄學家馬君程，精通紫微斗數、風水佈局及奇門遁甲等，發展不俗。而現年37歲的郭燕愉則穿上露肩上衣，留著中分長髮，少女味依舊，從其社交平台可見她不時周遊列國，生活優渥。

郭燕愉經常周遊列國。（IG圖片）

與另一半慶祝拍拖紀念。（IG圖片）

郭燕愉身材依然fit爆。（IG圖片）

對返以前，沒變過一樣。（劇集截圖）

昔日男神林威辰大走樣 與陳家樂同框變大叔

相比起顏值在線的女星，坐在陳家樂身旁的林威辰則最令網民驚訝。昔日斯文靚仔的他，如今滿面鬍鬚且發福不少，與當年的陽光形象判若兩人，差點認不出。講返林威辰當年也非常出位，父親為曾被稱作「廉署尅星」的律師林炳昌，生活無憂。他出道前曾接受過約三年的音樂及演藝訓練，於 2007 年正式以歌手身份在香港出道，並推出過一張EP，拍完《盛裝》不久便淡出幕前，有指他隨父親涉足商界，生活極為低調。不過在王嫣辰的貼文中，一句：「下次見面，應該又係等到五月Ryan嘅婚禮上」，卻意外爆料林威辰將於五月結婚。

差點認不出林威辰（前右）。（IG截圖）

林威辰以前四眼look，現在鬍鬚look。（IG截圖）

曾與Mandy Lieu傳緋聞

林威辰在圈中時間雖短，但緋聞亦相當精彩，當中曾傳出介入Mandy Lieu與陳柏霖的戀情。當年有指兩人因合作《盛裝舞步愛作戰》撻著，不但在片場互動曖昧，Mandy Lieu還背著當時男友陳柏霖與林威辰約會用餐，且舉止親暱，不過Mandy Lieu隨後澄清兩人僅屬朋友，當天約會其實還有一位女性朋友在場，陳柏霖亦知情，才令緋聞告一段落。

林韋辰曾與Mandy Lieu傳出緋聞。（劇集截圖）

林韋辰曾與Mandy Lieu傳出緋聞。（劇集截圖）（劇集截圖）

曾捲「鹹豬手」風波

此外，林威辰也曾遭同劇的龔嘉欣指是「鹹豬手」，當年林威辰直言對報道不快，強調完全沒有此事，朋友都清楚他為人，一定不會攬實女仔不放，如果劇情有身體接觸，他事前一定會和對手講清楚。當時趙碩之亦挺身力撐，表示對方在戲裡戲外都沒有做過越軌行為。對於龔嘉欣表示見到林威辰想嘔一事，趙碩之認為只不過是周刊的片面之詞，對林威辰不公平，「他是鬼仔性格，玩的時候有拉扯都好正常，其實我都無聽過嘉欣有投訴，所以看到報道後都好愕然。」事後龔嘉欣受訪時也否認曾指對方是「鹹豬手」，解釋對男友以外的男人講肉麻對白才打冷震想嘔，林韋辰也沒有做過火舉動。

林韋辰與龔嘉欣拍攝《盛裝舞步愛作戰》時，曾捲入「鹹豬手」風波。（劇集截圖）