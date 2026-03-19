高鈞賢升呢人父北上狂搵真銀！自爆靠1招強腰補腎 回復幹勁

憑着高大靚仔形象深入民心的前「香港先生」高鈞賢（Matthew），近年積極北上發展，劇集、綜藝一套接一套，事業迎來第二春。他早前步入人生新階段，結婚兼「升呢」做爸爸，絕對是事業家庭兩得意。不過，「廿四孝爸爸」Matthew坦言，現在因工作經常中港兩邊走，放假時要爭取時間陪老婆同湊BB。面對龐大的工作量與家庭責任，加上年紀漸長，難免有點「力不從心」。究竟高鈞賢是如何在這高壓生活中，依然Keep住精力「爆棚」，甚至令夫妻間的關係保持甜蜜？他早前就大方公開了專屬男士的保養秘訣！



榮升「廿四孝爸爸」的 Matthew 坦言，湊 BB 的體力消耗分分鐘大過連續通宵拍劇，少啲精力同腰力都搞唔掂！

近年積極北上發展的Matthew經常中港兩邊走，日夜顛倒拍劇，令他驚覺步入熟男之齡後，身體復原力已大不如前。

男人三十後機能斷崖式下降？專家揭「元氣大傷」徵兆

Matthew坦言，以前廿幾歲連續通宵拍劇，睡一覺就回復體力；但踏入熟男之齡後，發現身體復原能力大不如前。有時不但覺得腰痠背痛、容易疲勞，夜晚睡覺更開始出現「夜頻」問題，半夜要起身去幾次廁所，嚴重影響睡眠質素。睡眠不足加上壓力，不但令日間工作表現大打折扣，收工回家後更是「導電不良」，連帶夫妻間的親密時光都受到影響，自信心大受打擊。

Matthew 坦言兼顧中港兩地工作與照顧家庭，體力消耗極大，一旦元氣不足，連帶夫妻間的親密關係亦會受影響。

其實Matthew的經歷是很多步入中年的男士的共同痛點。根據日本JP研究所發表的 研究報告指出，男士在30歲以後，身體機能（男性元氣）會按年遞減。當「腎力不足」及面臨「前列風險」時，體力、活力及持久力都會直線下降。尤其是當前列的腺狀組織隨年紀改變（由原本栗子般大，慢慢變成蘋果般大），就會阻礙流水通道，引發流水微弱、「滴滴仔」、甚至「夜頻」等尷尬問題，大大削減男士魅力。

雖然抱住 BB 冧到爆，但Matthew笑言「甜蜜負擔」背後其實極度消耗體力，必須好好為身體注入元氣，才能做個魄力十足的型佬爸爸。

Matthew早前開心分享做老豆的喜悅，並笑指要時刻保持滿滿元氣，才能應付照顧家庭的重任！

高鈞賢親測日本全方位法寶 10大升級成分激發男性魅力

面對體力與前列健康的雙重挑戰，Matthew拒絕依賴有副作用的西藥。他選擇了100%日本製造、榮獲日本政府GMP認證的Return「男士元氣活力の配方」。

坊間很多男士補充品成分單一，只能針對單一問題。但Return這款配方卻標榜「全方位注入元氣」，足足蘊含10大機能性成分，並分為「補腎、前列、活力」三大範疇，全面擊退衰退問題，而且無藥性、補而不燥，連三高人士都適合！

1. 補腎強腰（提升男士活力因子）：

配方加入了專利日本黑豆種皮萃取物、以及被譽為「秘魯國寶」的瑪卡提取物及葫蘆巴提取物。瑪卡向來是提升男性魅力的神級成分，臨床實證能有效提升游離形「男士活力因子」達100%！不但能益腎強腰，更能重燃男士機能，令夫妻間的兩性生活更具激情與情趣。

2. 前列健康（流水順暢不夜頻）：

針對男士最怕的「夜頻」困擾，配方特別加入鋸棕櫚提取物及南瓜籽提取物。這2大成分能有效暢通流水通道，改善廁後不暢、不淨、不爽的感覺。Matthew大讚食了一段時間後，夜晚「夜頻」扎醒的情況大幅減少，終於可以一覺睡到天光！

3. 回復霸氣（持久幹勁）：

結合5大精力猛將，包括L-鳥氨酸鹽酸鹽、精氨酸、瓜氨酸、牛磺酸及高效酵母鋅。能真正有效提升肌肉爆發力，數據顯示持久力激增153%，讓你無論在職場還是床上都精力充沛！

要時刻保持最佳狀態應付高強度的工作，Matthew深知不能單靠意志力死撐，從內到外『補腎強腰』才是保持霸氣的關鍵。

用家真實力證！3日迅速起效 98%回復自信

踏入中年，Matthew曾經歷一段頗為困擾的狀態低谷。那段時間，他總是感到力不從心，放工回家只想攤在梳化，連最愛的跑步和行山都提不起勁。最困擾的是睡眠質素差，每晚要起身去廁所幾次，搞到第二日返工魂不附體，同事問嘢都反應慢半拍。這種「就住就住」的感覺，讓他的自信跌到谷底。

後來經朋友介紹接觸到這個產品，Matthew決定給自己一個機會試試。結果，效果快過他預期好多：只係食咗3日，Matthew已經覺得個人精神咗，無咁易攰。 以往食完lunch一定要「飯氣攻心」捱到下晝，但而家就算開成日會，個腦都仲轉得好快，放工仲有力同小朋友玩。

食足1星期，佢直情感覺到體力「強勢回歸」~ 上山斜路行樓梯，以前行兩步要唞三唞，但依家竟然面唔紅、又無氣喘!! 抱住小朋友一日 都仲能量滿滿 , 重拾體能嘅滿足感。但最令佢驚喜嘅，係夜晚嘅改變。 以前最怕夜晚頻頻撲撲去廁所，打斷睡眠之餘，仲影響同老婆嘅親密時光。而家Matthew終於可以放鬆心情，專心享受二人世界。而家Matthew夜晚唔使再頻頻起身，一覺瞓天光，睡眠質素好咗，成個人狀態重返巔峰！Matthew話，呢個產品幫佢搵返嘅，唔止係體力，仲係對生活嘅熱情同埋一家之主嘅自信！

產品的實力亦有大數據支持：

• 98%用家認同回復魅力自信

• 96%用家感覺發揮自如

• 92%用家認同流水變順暢

Return 男士元氣活力の配方蘊含瑪卡、鋸棕櫚等 10 大機能成分，無藥性且補而不燥，全方位鞏固男士機能。

無論你是像Matthew一樣計劃迎接新生命、關注活力表現的男士，還是正受前列健康困擾、經常覺得力不從心的人士，這款Return「男士元氣活力の配方」絕對是你找回霸氣的「回本」之選。

限時優惠！入手高鈞賢同款「男人の元氣」

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