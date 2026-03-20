「四料港姐冠軍」餅鋪同店員傾偈回歸平淡　戀錢嘉樂8年被迫求婚

現年48歲的李珊珊，當年分別奪得港姐冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐四個獎項，成為1996年的「四料港姐冠軍」。入行後她拍過《鑑證實錄》、《烈火雄心》、《刑事偵緝檔案IV》，並與錢嘉樂拍過8年拖。直至2005年她開始減產，2011年後因患上驚恐症神隱八年，近年終於克服了患病陰影，復出幕前。李珊珊回歸平淡生活後，日前被發現現身銅鑼灣一間餅店，與店員有傾有講，十分貼地。

當年仍少女味十足的出爐港姐李珊珊賣廣告。（影片截圖）

李珊珊演《撻出愛火花》（2000）。（網上圖片）

李珊珊回歸平淡現身餅鋪與店員有講有笑

李珊珊日前被發現現身銅鑼灣一間餅鋪。李珊珊一頭長髮和戴眼鏡，隨意又貼地打扮，身處店內，微笑與店員聊天。李珊珊身形高大，據網上資料顯示，她真人高達一米七五至一米七六，後生時絕對是模特兒身材！網民亦親切地稱呼她《鑑證實錄》內的戲名「小棠菜」，更發文：「本人真的好高哈哈！」

李珊珊曾拍攝纖體廣告，曬完美Body。（纖體廣告圖片）

靚！（纖體廣告圖片）

李珊珊與錢嘉樂拍拖8年一度傳出求婚

李珊珊在事業高峰時選擇淡出娛樂圈，因受驚恐症困擾而神隱八年。李珊珊曾指自小不懂待人接物，入行後屢屢碰壁，參選港姐時有人暗嘲她想「化腐朽為神奇」，激起她選美鬥心。入行後，李珊珊直指娛樂圈競爭激烈，常常被指「不夠堅強，你哭什麼呢?」負面情緒層層抑壓，最後身體承受不住，她向公司坦白精神壓力已爆煲，遂毅然退出演藝事業。其後，她過了八至十年夜夜笙歌的生活，才醒悟過來。李珊珊近年身體亦亮紅燈，去年初入院在鬼門關徘徊，幸而有林保怡相伴。

李珊珊於2006年為纖體中心拍廣告。（纖體廣告圖片）

曾自認戀愛腦的李珊珊，1998年與錢嘉樂因合作拍攝TVB劇集《烈火雄心》而撻着，當時有傳錢嘉樂於菲律賓在朋友起鬨下當眾向李珊珊求婚，但女方遲遲未有表態，最終拍拖8年後分手收場。多年後李珊珊在節目中澄清：「首先要搞清楚一樣嘢，係大家覺得好長，一個話要包10圍，嗰個又話要包10圍，『跪啦！』求婚咁樣，對方係被迫嘅情況下跪低做呢件事，根本就唔係報紙所講，唔係真係求婚。」李珊珊又指兩人從未講過未來，又透露蘇民峰講過「如果嗰年唔結就分」，怎料被講中了，但李珊珊看得開，她認為：「但我真係覺得嗰段係整定要分嘅。」

李珊珊現身餅鋪。（小紅書）