前《東張》女神赴日內瓦出席聯合國會議　探討歷史教育問題勁威水

前《東張西望》主持黃穎君（Burmie）近年事業發展相當多元化。她自2022年中毅然離開無綫（TVB）轉換跑道，加入政府擔任民政事務局媒體主任，月薪達港幣$67,295，及後調任至文化體育及旅遊局媒體主任。其後更成為武漢市港區政協委員。近日，她再添全新銜頭，以「國家安全教育導師」身份遠赴瑞士日內瓦出席聯合國會議，探討國際局勢及歷史教育問題。

《東張西望》前主持黃穎君2021年離開無綫電視之後，獲聘為民政事務局媒體主任，及後調任至文化體育及旅遊局媒體主任。

黃穎君離開政府後，最新動向原來出任「圈傳媒」副總編輯，以及武漢市政協。「圈傳媒」是齊心基金會轄下網媒，與全國政協副主席梁振英關係密切，被譽為「梁粉基地」。（黃穎君Facebook相片）

以國家安全教育導師身份出席日內瓦聯合國會議

在聯合國會議上，黃穎君透露特別聚焦於日本的軍國主義歷史問題。她稱：「我們深知，歷史具有強大的力量，而歷史的進程是不可逆轉的。聯合國永續發展目標第四項（SDG4）當中也明確要求：必須拒絕否認或扭曲已證實的歷史事實，追求歷史的客觀性，並深刻理解暴力與和平的歷史根源。

黃穎君赴日內瓦開會。（ IG/@burmiewongwingkwan）

直斥日本迴避歷史責任：三千萬人傷痛不應遺忘

黃穎君又指，然而現實是，由於日本戰後教育系統未能徹底清算侵略歷史，淡化傷害，導致許多日本人只強調廣島、長崎原爆的受害者苦難，卻迴避自身作為加害者的歷史責任。受害的不僅是中國，還包括韓國以及眾多東南亞國家，三千萬人的傷痛不應被遺忘。

非常威水！（IG/@burmiewongwingkwan）

她強調，我們必須從歷史中汲取教訓，也要從歷史中學會感念我們的先烈前人。唯有如此，教育才能真正發揮減少衝突、促進和平與穩定的作用。同時，我們也必須確保教育的連續性，不讓任何天災人禍中斷下一代接受教育的權利。」

非常嚴肅！（IG/@burmiewongwingkwan）

赴日內瓦開會的感受：戰爭十分慘烈可怕

對於今次遠赴日內瓦開會的感受，黃穎君回覆《香港01》時直言震撼：「真的大開眼界！ 不過當日大部分會議都是關於伊朗戰爭…報告時看到的照片…讓人覺得戰爭真的十分慘烈及可怕😔🥺」

黃穎君回覆《香港01》時直言震撼：「真的大開眼界！」（IG／@burmiewongwingkwan）

黃穎君回覆《香港01》時直言震撼：「真的大開眼界！」（IG／@burmiewongwingkwan）

龍貓嫂黃穎君亦相當犀利！（IG/@burmiewongwingkwan）

黃穎君曾是無綫藝人。(黃穎君ig)