名媛謝玲玲與人稱「岳少」的林建岳結婚後移居香港，兩人育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但有指她離婚後獲得4億贍養費，甚有商業頭腦的她投資房地產，成功將身家愈滾愈大，現時居於九龍塘市值4億、近6,000呎的獨立屋，生活無憂。雖然謝玲玲年近70歲，但體態依然年輕，當然離不開多年來保持運動的習慣，早前她就上載了一段做運動的短片，並寫道：「年齡只是數字，堅持才是態度！打卡最偉大拉伸，跟我一起練，筋骨舒展，越活越年輕～」

名媛謝玲玲。（IG@hlingling）

慶祝生日。（影片截圖）

出席時裝騷。（IG@hlingling）

貴氣。（IG@hlingling）

貴氣。（IG@hlingling）

謝玲玲獲母校中國文化大學頒發名譽文學博士學位。（IG@hlingling）

謝玲玲豪宅露台做運動

片中所見，謝玲玲在豪宅露台做拉伸運動，可見她身體柔軟且有力量，而露台更是景觀開揚，環境清幽。其實謝玲玲不時都會在豪宅私人健身室做瑜伽，可見健身室至少400呎，更設有不少健身器材。而獨立屋裝修亦十分奢華，屋內有多盞價值不菲的水晶吊燈及多幅名畫，當中二樓的巨型飯廳擺放了一張超大的圓形餐枱，配上黃色皮椅，甚具氣派。

謝玲玲在豪宅露台做拉伸運動。（影片截圖）

景觀開揚。（影片截圖）

身體柔軟。（影片截圖）

私人健身室。（影片截圖）

多年來保持運動習慣。（影片截圖）

平板支撐都得！（影片截圖）

謝玲玲數十年對待自己從來不手軟。（影片截圖）

愈活愈年輕！（影片截圖）

設有不少健身器材。（IG@hlingling）

超闊落！（IG@hlingling）

奢華！（IG@hlingling）

家庭聚餐。（IG@hlingling）

大圓枱！（IG@hlingling）

謝玲玲投資有道成富婆

童星出身的謝玲玲，8歲演電影《婉君表妹》即一舉成名，是1960年代台灣影壇最耀眼的童星之一，後來走紅於戲劇圈。1980年謝玲玲與已故麗新集團主席林百欣次子林建岳結婚，自此息影，專心照顧家庭，育有五名子女皆事業有成，更被譽為「最佳新抱」。直至1995年離婚後，謝玲玲轉戰商界，憑房地產投資闖出一片天，成功轉型為女企業家。近年謝玲玲除了到北京長江商學院繼續進修之外，亦積極學習有關區塊鏈、Web3、穩定幣等方面知識，去年她有份投資的公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所掛牌上市，相當犀利！

到越南視察。（IG截圖）

到北京長江商學院修讀課程。（影片截圖）

去年10月謝玲玲到美國紐約，見證公司在納斯達克（NASDAQ）證券交易所掛牌上市！（IG@hlingling）

女強人！（IG@hlingling）

認真專注。（影片截圖）

貴婦look。（IG@hlingling）

謝玲玲的五個仔女林孝賢、林恬兒、林心兒、林孝能、林愛兒。（IG@hlingling）