郭嘉文7,840萬沽九龍塘「天池屋」　好友鄺潔楹：佢都過得幾好

近日市傳郭嘉文最新以約7,840萬元沽出九龍塘逸瓏一伙「天池屋」。鄺潔楹（Judy）、郭嘉文和林凱恩三人份閨蜜好友，昨日（19/3）鄺潔楹出席灣仔Filmart活動，接受《香港01》訪問時就回應了傳聞郭嘉文賣屋一事。



鄺潔楹（Judy）出席FILMART活動。（林迅景 攝）

鄺潔楹與郭嘉文份屬老友。（ig圖片）

(右至左) 郭嘉文與鄺潔楹及林凱恩是好閨密。(ig圖片)

戴祖儀曝光了郭嘉文近況。(ig圖片)

好閨密！（截圖）

郭嘉文賣屋？

鄺潔楹接受《香港01》訪問，回答：「冇聽過，真係。（新戀情？）都冇喎，哈哈哈。呢個係咩嘅消息？係邊個講？（新聞有）哦，佢自己都冇講，就唔係真嘅。（你有冇留意？）我哋耐唔時都會聯絡，但係以我所知，佢都過得幾好，OK嘅。（有冇帶你去新屋睇吓？）咁，我哋聚會不嬲唔係去你屋企就係我屋企，所以就，但係呢個你講嘅新聞就唔清楚太多。（有冇睇過新屋？）唔知你哋講嘅新屋係點樣喎，唔太方便回應太多。（有冇介紹新男朋友？）邊個呀？平時都係得我哋幾個，你見相有時share出嚟，剩係得我哋幾個。」

鄺潔楹重回《愛・回家》。（TVB截圖）

重回《愛回家》

除了好姐妹的近況，鄺潔楹近來亦有網民關心的話題。原來她重回了《愛・回家之開心速遞》。「呢排條線去咗三太同Joe少嗰邊，所以同佢哋都幾多火花。（融入咗？）呢個大賣關子先，有啲火花。我個角色有人覺得變咗，其實冇忘記個港女嘅初心。」