李海銅獲視后人馬出Po力撐　私下請教高海寧喊戲：希望無令佢失望

TVB上位小花李海銅昨日（19日）現身維園，為香港花卉展覽攝影比賽擔任模特兒。近期憑劇集《臥底嬌娃》人氣急升的她，接受《香港01》訪問時表現謙虛，直言劇集受歡迎全賴幕後功臣，並非個人功勞，很感恩遇到「蘇嘉盈」這個角色。

李海銅以古代美人造型，為香港花卉展覽攝影比賽擔任模特兒。（葉志明 攝）

險因檔期與角色擦身而過

今次是李海銅從藝員訓練班畢業後，戲份最重、有一個完整經歷的角色。她透露當時是透過Casting爭取回來的，「當時係監製同我Casting，但試鏡嘅並唔係《臥底嬌娃》嘅劇本，佢係畀咗《你好，我的大夫》入面一場戲，所以我當初都唔知自己Cast緊咩角色，純粹係想睇下我個Feel係點。」

李海銅透露試鏡後曾一度擔心失去機會，因為並非第一時間收到通知：「聽返嚟係話當時因為要拍《刑偵12》，可能都驚我檔期會唔會夾唔到，好彩最後好有緣分、好感恩夾到，先可以拍到呢個角色。」

李海銅近期憑劇集《臥底嬌娃》人氣急升。（公關提供）

首次挑戰重感情戲 獲師兄師姐主動暖場

作為新人，李海銅直言拍攝初期非常緊張，除了首次面對如此重戲份和有感情線，對手還是兩位師姐、師兄陳瀅和馬貫東，初時相處難免感到壓力：「初時我會好怕醜、好驚，唔知點開口，打完招呼就靜咗喺度。但佢哋兩個都好好，好主動向我釋出善意，經常『Hi！』，所以喺開機之前嘅相處令我好快Warm Up到，融入咗佢哋。」但始終演戲經驗淺，李海銅都因太緊張而感到焦慮：「我會好驚自己設計嘅嘢做唔做到呢，心入面會震一震，空白咗0.5秒，然後先講得出對白，應該係無累到大家遲收工。」

李海銅感激陳瀅和馬關東帶她入戲。（公關提供）

被封「最理想女友」

對於被網民封為「最理想女友」，李海銅表示很滿足，「我係咪一個好女友，暫時未答唔到大家，搵到（男朋友）再話畀大家知。但好感恩角色有一個記憶點，令大家記住我。」李海銅認為自己同角色最相似的地方在於對朋友的義氣：「對於朋友嗰種無條件支持，喺低潮時期即刻出嚟陪你，呢方面我覺得我同角色係似嘅。」不過，提到為愛情犧牲，她則笑言：「我諗我唔可以好似角色咁，為咗男友犧牲性命，但我係一個肯付出嘅女朋友。」

李海銅被封「最理想女友」。（IG圖片）

視劉穎鏇為學習目標 感激高海寧提攜

談到外界封她為「小劉穎鏇」，李海銅笑言希望對方及其粉絲不要介意，並表示非常欣賞劉穎鏇（Tiffany），視對方為學習目標：「喺公司見過Tiffany，佢無論打戲定係做女神角色，佢都Carry得好好，作為女仔都覺得佢好正。」

李海銅視劉穎鏇為學習目標。（葉志明 攝）

至於高海寧（高Ling）曾在台慶鼓勵她，說「只要你鍾意演戲，一定要堅持，總有一日，所有人都記得你個名」。現時是否有做到的感覺？李海銅感性說：「我希望高Ling覺得我無令佢失望，我希望高Ling為我感到自豪，覺得無提拔錯人。」她透露私下仍有向高Ling請教演技：「喊戲可以有好多層次，崩潰戲都有好多唔同演繹，我成日都會請教佢，佢係一個好好嘅大姐姐，會不厭其煩咁答我。」

高海寧感激高海寧提攜。（節目截圖）

獲偶像鍾嘉欣出Po支持

除高海寧外，李海銅更獲視后人馬鍾嘉欣在社交平台出post支持。她用對方的歌《最幸福的事》形容自己心情，「細個嘅時候，嘉欣已經係我嘅偶像，我仲記得穿著校服、背著背囊，要媽咪帶我去商場合照，後來大家都無聯絡，直到前年佢回港，我朋友同佢食飯，我就話可唔可以帶埋我去，我想見一見佢。去到食飯嗰陣，佢竟然認得我，話：『嘩，你以前咁樣㗎咋，而家咁高嘅？』我話我長大咗啦，依家入咗TVB做你師妹。」她大讚鍾嘉欣毫無架子，不但主動Follow她的社交媒體及鼓勵她，還幫她宣傳，令她感到非常幸福，未來希望有機會合作。

鍾嘉欣是李海銅兒時偶像。（IG圖片）

李海銅獲偶像鍾嘉欣出Po支持。（IG截圖）

提到近期熱話《魔音女團》，曾參加ViuTV虛構女團《YOLO的練習曲》的李海銅，表示因為撞期而未能參加，但她全力支持好友游嘉欣及鄧美欣，希望大家投她們一票。