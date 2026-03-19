宋宛穎苦練必殺技備戰雙腳全瘀　嘆選女團要三項全能：恐怖過港姐

前港姐冠軍宋宛穎昨日（19日）現身維園，為香港花卉展攝影比賽擔任司儀。最近參加了TVB真人騷《魔音女團》的她，憑着較好表現，被網民看好能晉身十六強。宋宛穎接受《香港01》訪問時，透露現時全副心機放在備戰中，「我呢幾日瘋狂報咗好多私人自費嘅跳舞班、唱歌班，無論入唔入到圍，我都要增值下自己，提升呢方面技能，希望之後有多啲唱歌機會。」

前港姐冠軍宋宛穎現身維園，為香港花卉展攝影比賽擔任司儀。（葉志明 攝）

自爆「必殺技」練到腳瘀晒

為了達到最佳效果，宋宛穎現時每天固定練跳舞一個半小時，再加練唱歌一個小時。她更透露為練習「必殺技」，雙腳出現不少瘀傷，她直言：「我要練啲必殺技，萬一喺節目選中咗入十六強，我要練定啲必殺技喺節目入面攞出嚟。我有好多喺地面嘅動作，例如隻腳跪喺度，又爬喺度，所以練到對腳瘀晒。加上我本身係好易瘀嘅體質，呢個係最大問題。」

宋宛穎稱現時全副心機放在《魔音女團》備戰上。（IG截圖）

選女團難過選港姐

雖然練習艱辛，但宋宛穎笑言當作減肥的一部分。「講真一句，我覺得選女團係恐怖過同大壓力過選港姐！」她表示大部分參賽女藝人都有選美經驗，大家在面試後台，一致認為「選女團難過選港姐好多」，「難度在於要好全能，因為我哋嗰日所有嘢都要做齊，又跳舞、又唱歌、又要Rap，好似『三項鐵人』咁！你無得揀自己邊樣叻啲，一定要做曬呢三樣嘢，港姐都係行Catwalk啫。」她更打趣道，比起讀醫，選女團的難度似乎更高：「讀醫都係背書啫，如果你背書OK就唔係好難，但呢個（選女團）如果你手腳唔協調，或者五音不存，真係要狂練！」

宋宛穎覺得選女團難過選港姐。（葉志明 攝）

除了跳舞外，宋宛穎也有在唱功上下足苦功。她笑稱因為自己是一個人住，所以在家中可以肆無忌憚地「狂唱」，但也擔心會擾民：「我唔知我鄰居會唔會投訴，因為我真係日唱夜唱，加上我屋企隔音有啲差，如果我唱歌佢哋一定聽到，因為佢哋唱歌我都聽到。」

目標晉級十六強

《魔音女團》16強名單將於23日公布，被看高一線的宋宛穎，表示雖然自己拉票環節的影片點擊率未必是頭兩名可直接晉級，希望自己能成為其餘14位的其中一員。問到是否為最後拉票，所以日前特別穿上貼身衫跳舞展現曲線美吸Like，宋宛穎坦言：「都可以咁講，因為我一路俾人嘅感覺係好正經、好大方得體，所以希望俾大家睇到少少唔同嘅感覺。」

宋宛穎日前分享跳舞片到社交平台拉票，大騷好身材。（IG截圖）

對於網民覺得她可以成為「港版Shakira」，宋宛穎表示可能自己當日的髮型似，並笑言如果自己的唱功有對方的一半就好了。至於一班同事之間的競爭會否影響感情，曾參選港姐的她表現淡定，認為大家在後台互相支持，氣氛反而比想像中融洽，她特別看好另一位港姐冠軍倪樂琳，覺得對方海選表現很好，希望雙雙入圍，一起擦出「港姐冠軍的女團火花」。