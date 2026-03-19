《登陸太陽》返嚟喇！天堂鳥葉泓聲重編成名作：嗰團火從來未熄過
撰文：胡凱欣
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前男子組合天堂鳥的成員葉泓聲今日（19日）在社交平台分享了一條影片，片中是他與30位舞蹈員跳他的「成名作」《登陸太陽》。葉泓聲表示：「12年前，有首歌叫《登陸太陽》。 12年前，可能你都笑過。 12年前，你可能估唔到 12年後嘅今日，我仲企喺度。」
「MK POP」始祖天堂鳥
當年曾被歸類為「MK POP」的始祖天堂鳥（BOP）於2014年出道，由三位成員葉泓聲（Gordon）、許俊豪（Lincoln）及歐喬鋒（Tyrese）組成，於2021年因為難以維生而「拆夥」分道揚鑣，而葉泓聲及許俊豪則加入邵氏成為演員。雖然已經從演多年，但葉泓聲仍然沒有放棄音樂夢，當年他們以一首《登陸太陽》的「高溫燒滾了我一切」加上獨特的化妝而在網上迅速爆紅，一道已經成為MK Pop的經典標誌。葉泓聲表示有人問他為什麼還要拍《登陸太陽》，他跟大家說：「有啲嘢，唔係為咗俾人睇， 而係為咗證明心裏面嗰團火，從來未熄過。」即使之前被人看扁，但可以見到他心底裡的那團火到底燒得有多旺。
葉泓聲發文全文如下：
12年前，有首歌叫《登陸太陽》。
12年前，可能你都笑過。
12年前，你可能估唔到
12年後嘅今日，我仲企喺度。
為咗紀念呢個日子，
我重新編曲、重新排舞，
搵嚟三十多位舞蹈員，
製作了呢個全新版本嘅《登陸太陽》。
有人問我：12年，點解重要《登陸太陽》，為咗咩？
我淨係想話你知：
有啲嘢，唔係為咗俾人睇，
而係為咗證明心裏面嗰團火，從來未熄過。
12年，由三個人變成三十幾個人。
12年，由當年嘅笑聲，希望變成你哋嘅掌聲。
你有冇一件事，堅持到今日？
心裏面嗰團火，仲燒緊未？🔥