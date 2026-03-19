《登陸太陽》返嚟喇！天堂鳥葉泓聲重編成名作：嗰團火從來未熄過

前男子組合天堂鳥的成員葉泓聲今日（19日）在社交平台分享了一條影片，片中是他與30位舞蹈員跳他的「成名作」《登陸太陽》。葉泓聲表示：「12年前，有首歌叫《登陸太陽》。 12年前，可能你都笑過。 12年前，你可能估唔到 12年後嘅今日，我仲企喺度。」

天堂鳥被指出道時間不對。 (資料圖片)

天堂鳥的《登陸太陽》當年都紅極一時。 (MV截圖)

葉泓聲與30位舞蹈員跳他的「成名作」《登陸太陽》。(ig@gordon2ok)

葉泓聲沒放低過音樂夢。(ig@gordon2ok)

「MK POP」始祖天堂鳥

當年曾被歸類為「MK POP」的始祖天堂鳥（BOP）於2014年出道，由三位成員葉泓聲（Gordon）、許俊豪（Lincoln）及歐喬鋒（Tyrese）組成，於2021年因為難以維生而「拆夥」分道揚鑣，而葉泓聲及許俊豪則加入邵氏成為演員。雖然已經從演多年，但葉泓聲仍然沒有放棄音樂夢，當年他們以一首《登陸太陽》的「高溫燒滾了我一切」加上獨特的化妝而在網上迅速爆紅，一道已經成為MK Pop的經典標誌。葉泓聲表示有人問他為什麼還要拍《登陸太陽》，他跟大家說：「有啲嘢，唔係為咗俾人睇， 而係為咗證明心裏面嗰團火，從來未熄過。」即使之前被人看扁，但可以見到他心底裡的那團火到底燒得有多旺。

天堂鳥當年走得太前。（截圖）

葉泓聲轉做演員。(ig@gordon2ok)

葉泓聲證明自己心裡面嗰團火從來未熄過。(ig@gordon2ok)

葉泓聲發文全文如下：

12年前，有首歌叫《登陸太陽》。

12年前，可能你都笑過。

12年前，你可能估唔到

12年後嘅今日，我仲企喺度。

為咗紀念呢個日子，

我重新編曲、重新排舞，

搵嚟三十多位舞蹈員，

製作了呢個全新版本嘅《登陸太陽》。

有人問我：12年，點解重要《登陸太陽》，為咗咩？

我淨係想話你知：

有啲嘢，唔係為咗俾人睇，

而係為咗證明心裏面嗰團火，從來未熄過。

12年，由三個人變成三十幾個人。

12年，由當年嘅笑聲，希望變成你哋嘅掌聲。

你有冇一件事，堅持到今日？

心裏面嗰團火，仲燒緊未？🔥

