東張西望｜事主指哥哥侵吞4500萬財產入屋搬走夾萬　兄弟大鬧機場

TVB節目《東張西望》昨日（19日）一集講到事主林生「報東張」，控告哥哥侵吞財產，趁自己不在香港時入屋抬走保險箱，更發現母親與哥哥打算一走了之，最後更大鬧機場。

事主林生「報東張」。(節目截圖)

林生控告哥哥侵吞財產。(節目截圖)

林生與哥哥大鬧機場。(節目截圖)

林生哥哥奪去財產和樓房總值4500萬

今年40多歲的林生與哥哥本身感情不錯，10多年前他的資產主要來自內地做出入口、布匹及房地產的生意，剛好當時老婆離世，老婆的家人開始覬覦他的財產。老婆的家人逼他分財產，更要求在他們面前打開保險箱查看，於是哥哥便提議由自己幫忙把財產轉移回香港。林生分批將銀行存款和現金等轉交哥哥帶回香港。林生亦在佛山有房產，因限購問題，當時一個樓花單位寫在哥哥名下。老婆去世後，他陸續將內地生意結束，帶同兒子返香港。林生回到香港後有向哥哥追回財產，亦有托爸爸幫忙向哥哥追回財產，而爸爸離世後他亦有托媽媽幫助追回。由林生提供他與媽媽對話顯示，老婆去世後，放在哥哥處的財產和樓房總值4500萬。

當時林生老婆離世，老婆的家人開始覬覦他的財產。(節目截圖)

林生分批將銀行存款和現金等轉交哥哥帶回香港。(節目截圖)

由林生提供他與媽媽對話顯示，老婆去世後，放在哥哥處的財產和樓房總值4500萬。(節目截圖)

哥哥趁林生不在香港把保險箱拖走

一天，哥哥趁林生不在香港，把他家中保險箱拖走，並在林生工作枱附近拍照，行為古怪。這件事由林生兒子在家中cctv見到，他因害怕，曾到教會求助，但無人理會。事後回校，由校長和班主任陪同去沙田警署報警。林生估計保險箱內或存放所住樓房的樓契。其後，林生由工人口中得悉，媽媽將在12月離開香港去澳洲，但卻未向他提及，他懷疑媽媽是否想一走了之，於是到哥哥家中對質。哥哥亦在對話中承認林生之前口中以哥哥名購買的物業，不會轉回林生名：「我依家話畀你聽我冇攞過你任何嘢！當日你求我幫你以你名義買層樓係咪？係咪我迫你？今日我唔轉層樓畀你係因為我唔再幫你，就係咁簡單！」他亦承認買樓的錢是林生付的，但就是不還給林生。

哥哥趁林生不在香港把保險箱拖走。(節目截圖)

林生估計保險箱內或存放所住樓房的樓契。(節目截圖)

林生懷疑媽媽是否想一走了之，於是到哥哥家中對質。(節目截圖)

兄弟二人出演了一場「大鬧機場」的戲碼

最後兄弟二人出演了一場「大鬧機場」的戲碼，林生哥哥大喊：「你有乜權唔畀我走？」林生：「我冇唔畀你走，我依家有冇唔畀你走？」林生哥哥：「就係唔畀我走！你成個人篤喺我面前唔畀我走！」二人初則口角，繼而推撞，所以引起了附近的機場特警的注意，馬上過去看看發生什麼事。事件愈演愈烈，吸引到更多的機場特警圍起來戒備，明天（20日）將會播出他們怎樣大鬧機場。

最後兄弟二人出演了一場「大鬧機場」的戲碼。(節目截圖)

二人初則口角，繼而推撞。(節目截圖)