李尹嫣任攝影模特兒認有肉地要修身　苦練唱功備戰《魔音》十六強

應屆港姐「友誼小姐」暨「最上鏡小姐」李尹嫣，昨日（19日）以一身復古旗袍造型，為在維園舉行的香港花卉展覽攝影比賽擔任模特兒，現場吸引了數百名攝影發燒友拍攝，首次參與的她，接受《香港01》訪問時，直言感覺新鮮又興奮，更自爆為選這身戰衣大費周章。

李尹嫣以一身復古旗袍造型，為香港花卉展覽攝影比賽擔任模特兒。（葉志明 攝）

師姐傳授防走光秘笈：要識保護自己

面對現場數百名攝影發燒友各種角度的鏡頭，李尹嫣透露事前師姐已提醒她們：「叫我哋小心唔同嘅角度。如果著短裙嗰啲就要防走光，要識得保護自己。」被問到會否擔心被拍到奇怪角度，李尹嫣表示：「我覺得始終做得藝人，就要有準備啲人會想影你，自己小心啲囉。」她亦補充，公司安排了保安跟隨，所以都放心。

旗袍藏玄機 笑認「有肉地」要節食

至於一身旗袍打扮，李尹嫣笑言挑選過程一波三折：「試衫嗰陣都有幾套，有啲係唔啱我個身形，一係就太窄，一係就太鬆。最終揀咗一件復古風、民國初年嗰種感覺嘅旗袍，唔係貼身款，所以反而有好多空間，唔使特別收身。」

李尹嫣笑言挑選旗袍過程一波三折。（葉志明 攝）

對於被記者笑指似乎長了點「肉臂」，她幽默回應：「係呀，我一向都有用肉地㗎！（上鏡可能會再肥啲。）唯有控制下飲食同做運動。」她坦言早前農曆新年，為食作祟而放鬆了警戒，所以現在要忍口，均衡飲食。

李尹嫣表示現在努力操fit。（葉志明 攝）

曾落選《聲秀》無陰影 《魔音女團》爭16強

此外，李尹嫣近期亦積極參與《魔音女團》，並在海選有不錯表現，尤其饒舌（Rap）功力出眾，被視為入圍熱門人選之一。在英國修讀音樂系的她，表示自己也有學過製作，所以對節奏的敏銳度會好些，而且片段出街後，收到很多朋友讚賞，令她很驚喜和開心。

李尹嫣在《魔音女團》海選的一段Rap，令網民留下印象。（節目截圖）

節目將於本月23日公布16強名單，問到可有信心入圍？她謙虛表示：「都有少少信心嘅，我覺得海選表現都達到自己預期嘅七成左右，已經盡力做到最好。所以我依家都有keep fit，如果萬一入圍，都可以以最佳狀態示人。」提到以往參加《聲秀》曾有落選經驗，她表示沒有陰影：「《聲秀》嗰時真係無乜經驗，所以會比較緊張，但喺選港姐嘅過程中成長好多，入行後慢慢建立咗多啲信心。」

李尹嫣惡補用咪唱歌。（葉志明 攝）

練習用咪唱歌

為了提升唱功，她近期狂練歌：「呢排會練多啲用咪唱歌。平時自己練會清唱多，但原來用咪嘅技術好唔同，氣息要更細緻，所以想練好啲。」至於心目中的入圍人選，她選擇了師姐宋宛穎，覺得對方全方面都做得很好，又靚，所以是有很大機會。