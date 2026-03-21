丁子朗勇闖酒界推出自家氣泡紅酒　由有想法到推出只花兩個月

「TVB新一代男神」丁子朗近年在演藝圈發展順遂，其實私底下的他亦充滿藝術細胞，除了較早前曾舉辦個人畫展外！去年亦與酒店聯乘推出新年禮盒，今年再下一城進軍酒界，與澳洲方聯乘推出自家紅酒，由他親自設計包裝的「氣泡紅酒」正式面世。

「TVB新一代男神」丁子朗。(胡凱欣 攝)

丁子朗今年再下一城進軍酒界，與澳洲方聯乘推出自家紅酒。(胡凱欣 攝)

丁子朗既興奮又期待聯乘紅酒品牌推出氣泡紅酒

丁子朗日前（18日）舉辦試酒會並接受《香港01》訪問時表示既興奮又期待：「今次係同一個Gallery合作，會擺一個我自己嘅畫喺嗰度，同埋其中一幅畫仲會聯乘一個紅酒嘅牌子，一齊推出我自己嘅氣泡紅酒，比較特別啲嘅一個飲品。」他表示會選擇推出氣泡紅酒除了在香港很少見外，自己亦很喜歡這一個產品。至於被問到為何會選擇推出紅酒時，他則指是早前拍攝《他們的澳洲駕期》時認識了當地一個紅酒酒莊，亦因大家發覺對紅酒很有熱誠，於是就促成了這次的合作：「原來大家都有呢個共同興趣，咁就將佢變成現實，就將佢推出成為一個有我哋聯名嘅一個紅酒咁樣。搵到原來呢一支酒係我鐘意嘅，亦都佢哋想帶嚟香港呢個市場，咁我哋就不如就開呢支酒啦。」

氣泡紅酒香港都好少見。(胡凱欣 攝)

丁子朗早前拍攝《他們的澳洲駕期》時認識了當地一個紅酒酒莊，亦因大家發覺對紅酒很有熱誠，於是就促成了這次的合作。(胡凱欣 攝)

酒樽包裝設計和招紙全由丁子朗親筆繪畫

最令丁子朗自豪的，是酒樽上的包裝設計和招紙，全都是由他親筆繪畫，誠意十足。丁子朗對這款紅酒讚不絕口，指其味道獨特，可以百搭不同菜式：「比普通嘅酒嘅濃度高啲啲甜啲啲，但係佢又係紅酒喎！咁所以佢基本上係一支酒可以成餐都飲，即係由一開始飲呢一個食Cheese，開始頭盤到你個Main Course 到魚到甜品，呢支酒都係啱曬。」

酒樽包裝設計和招紙全由丁子朗親筆繪畫。(胡凱欣 攝)

丁子朗對這款紅酒讚不絕口，指其味道獨特。(胡凱欣 攝)

丁子朗表示最難是「運輸」

丁子朗由計劃到實行再推出，只花了兩個多月的時間，他被問到籌備這支酒最大難度是什麼時，他竟然表示最難是「運輸」。因為他與澳洲方心意相通，所以很多事件都進展神速，由選酒到包裝再到推出，一切都進行得很順利。但最後卻遇上最大的難題，就是運輸：「我試過第一次運嚟嘅時候，我哋基本上係運咗兩箱，有一半一箱都係爛曬。咁所以運輸上係有啲難度，因為要keep住make sure啲酒係有氣㗎嘛，佢可以係可以喺飛機度唔會爆破。」他表示要再想一想如何運輸回香港是最安全。而且今次只是他勇闖紅酒界的頭炮，他表示之後會想推出更多不同味道不同地方的紅酒讓大家知道：「我其實本身我自己係好鐘意飲紅酒，咁我覺得紅酒係可以繼續再Promote多啲，咁所以就嚟緊會出唔同嘅味道，我自己嘅味道嘅紅酒，仲諗緊有啲咩Idea。」除了推出紅酒，丁子朗亦透露今年將會有更大的藝術企劃，看來粉絲們今年除了能在螢幕上看到丁子朗的演出外，還能欣賞到他在藝術方面的才華。

丁子朗亦透露今年將會有更大的藝術企劃。(胡凱欣 攝)

丁子朗由計劃到實行再推出，只花了兩個多月的時間。(胡凱欣 攝)