「愛回家Laptop」宣布離巢　入行8年未曾擔任過主角：暫別電視機

近日，TVB再爆「離巢潮」，其中處境劇《愛．回家之開心速遞》成為重災區，接連有演員傳出離職的消息。繼3月初飾演「何賊」的謝可逸疑似被官網除名後，近日更爆出劇中三位重要角色的演員接連離巢，包括飾演IT部「Laptop」的孟希璘、飾演速熊運輸「大力」的張韡騰（原名張漢斌）及飾演「Whiskey」的周嘉全，這個消息立即引起了網民的關注。

「愛回家Laptop」宣布離巢。(ig@ballmang)

孟希璘宣布離巢

孟希璘昨日（19日）於社交平台正式公布告別TVB：「bye bye Tvbuddy，估唔到都係比網民快過我講，我都估唔到會有bye bye buddy嘅一日。呢個地方帶比我8年好珍貴嘅回憶，開心多過唔開心，好多好多，暫別電視機lu~勿念。」她更拍片回顧在無綫的點滴生涯，自第一部參演的作品《十八年後的終極告白》起，不斷挑戰不同角色。對於過去8年間未曾擔任主角，她坦言無悔，並感激每一個角色帶給她的經歷與成長。她感激公司給予機會挑戰不同角色：「公司畀我每一個角色，我都做咗，而且我係盡心盡力，全情投入咁去做。」她指Laptop是最貼近她本人的角色。

孟希璘公布告別TVB。(ig@ballmang)

孟希璘感激公司給予機會挑戰不同角色。(ig@ballmang)

孟希璘唔會放棄演員身份

孟希璘透露未來將專注經營網上頻道，同時繼續演員工作，表示「以後都唔會放棄演員呢個身份」，希望能滿足一直支持她的觀眾。孟希璘出身於演藝世家，其父是曾獲金馬獎「最佳動作設計」的著名武術指導孟龍，家族中多人從事武打電影，她自小在邵氏宿舍成長，備受藝術氛圍熏陶。不少網民對她的離巢表達惋惜，同時亦寄望她在新平台上再次發光發亮。

孟希璘唔會放棄演員身份。(ig@ballmang)

孟希璘未來將專注經營網上頻道，同時繼續演員工作。(ig@ballmang)