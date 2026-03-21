八両金曼谷被捕獲拜四面佛？　八両仔最新樣貌曝光被指撞樣向佐

現年72歲的八両金（葉競生）90年代憑招牌冬菇頭及獨特外貌獲周星馳賞識，參演過《算死草》、《行運一條龍》、《喜劇之王》、《食神》等電影，令人留下深刻印象。近年，八両金事業重心轉往內地，不但自資開拍網絡電影，還加入直播帶貨行列，撈得風生水起。日前有網民在泰國曼谷偶遇八両金與兒子「八両仔」葉小霆，造型隨即掀起網民熱議。

八両金北上發展多年，轉戰直播行列，吸金力驚人。(抖音）

八両金今年已經72歲，但頭髮仍然十分濃密。（抖音）

八両金與八両仔一直以來相依為命。（微博圖片）

八両金被捕獲拜四面佛？

日前有網民在Threads發文，分享在泰國曼谷四面佛野生捕獲八両金與兒子「八両仔」。相中可見，八両金依然留著招牌冬菇頭，身穿白色貼身中袖上衣及黑色馬甲，下身就穿上十年不變的喇叭褲。而照片的右邊，頭戴Cap買的「八両仔」大熱天時穿山紅色長袖外套，拍攝四面佛。

日前有網民在Threads發文，分享在泰國曼谷四面佛野生捕獲八両金與兒子「八両仔」。（threads）

八両金依然留著招牌冬菇頭。（threads）

「八両仔」撞樣向佐？

有大批網民看到照片後，表示八両金多年來都一直以冬菇頭示人及穿上喇叭褲，加上現時潮流興Y2K打扮，都搞笑指八両金潮流一直走在尖端：「呢個Y2K喇叭褲造型連Pharrell 都要抄佢」、「佢係我呢一世人見過最專一嘅男人￼ 同一套衫👍🏻」、「好爸爸」、「佢真係好錫個仔」。另外，亦有不少網民指「八両仔」撞樣向佐：「以為紅色衫果位係『向左』，心諗佢地有咩合作..」、「是野生八兩金和野生向佐🌚」。