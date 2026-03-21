陳國邦座談會場外緊抱女粉絲打氣　親筆寫英文段落為其打氣有深度

資深演員陳國邦一向以演技精湛見稱，私下原來亦相當親民貼地！日前陳國邦現身西九戲曲中心，為第19屆亞洲電影大獎「影人對談：不平凡的角色們」座談會擔任嘉賓主持。除了在台上與韓國男星趙宇鎮交流演藝心得外，他在場外的一個暖心舉動更意外成為網絡焦點。有女粉絲在社交平台Threads上載影片，分享陳國邦在活動後與她相擁打氣的畫面，引來大批網民激讚！

資深演員陳國邦一向以演技精湛見稱。（陳順禎 攝）

陳國邦私下非常愛鍚粉絲。（陳順禎 攝）

場外化身暖男 緊抱粉絲送鼓勵

事緣前晚陳國邦出席完座談會後，在場外遇到特意前來支持的粉絲。從該名女粉絲上載到Threads的影片可見，陳國邦毫無明星架子，不但耐心與粉絲交流，更主動送上一個溫暖的擁抱為她打氣。整個互動過程相當溫馨，陳國邦化身「暖男」耐心安撫及鼓勵粉絲，眼神充滿關切，場面令人動容。

場面溫馨！（影片截圖）

場面溫馨！（影片截圖）

場面溫馨！（影片截圖）

粉絲出Post激讚：值得擁有所有最好的一切

該名女粉絲事後在Threads分享這段珍貴的互動影片，字裡行間難掩感動。她留言大讚陳國邦私下為人「真誠又可愛」，更由衷地表示：「他值得擁有所有最好的一切。」影片曝光後迅速在網上發酵，感動不少網民。女粉絲更曬出陳國邦更親筆寫下的英文段落主要探討了法國哲學家加繆（Albert Camus）的荒謬主義哲學為其打氣，非常用心！