「混血肥仔」否認家暴大反轉？　法律專頁列3大破綻反駁

「混血肥仔」曾達恩（Tommy）早年陷於出軌負面新聞而人氣急插水，移英後，又傳出他家暴妻子芊蕙子的消息。事件發酵一段時間後，他日前發布影片，針對過去一年關於家暴、出軌及撫養權等傳聞作出交代。他展示英國法庭判詞，解釋2025年的衝突僅屬雙方口角後的推撞，並非外界所指的「拳打腳踢」。不過，事件又大反轉，有法律Facebook專頁就法庭文件解釋，反駁「混血肥仔」的言論。

「混血肥仔」曾達恩拍片表示沒有家暴。（YT截圖）

破綻一：以為控罪不是「家暴」，就等於沒有家暴？

「混血肥仔」在影片中強調自己所犯的罪行並非家暴。專頁指出，這是一個極大的概念錯誤。根據法庭文件，他的控罪是assault with beating（毆打襲擊），在英國普通法中即為battery（毆打罪），正確的解釋是「intentional or reckless application of unlawful force to another person」（蓄意或魯莽地對他人施加非法武力）。

專頁解釋，在英國的刑事條例中，其實並沒有一條單一的罪名叫做domestic abuse（家庭暴力）。根據《Domestic Abuse Act 2021》（2021年家庭暴力法案），家暴可以由不同行為構成，包括身體或性虐待、暴力或威脅行為、控制或脅迫行為等。

法律上的重點在於，只要被告與受害人是personally connected（有個人聯繫），例如 married couple（已婚夫婦），上述的襲擊行為在定義上就絕對可以構成domestic abuse（家庭暴力）。因此，即使控罪書上沒有「家暴」這個字眼，也絕不代表他的行為不屬於家暴。

「混血肥仔」拍片解釋，但網民並不受落。（YT截圖）

破綻二：誤讀法庭文件，將「被告承認」當作「法官裁決」

針對「混血肥仔」在影片中展示的法庭判詞截圖，並聲稱法官接納他的說法，專頁同樣作出了反駁。

專頁分析指，這宗案件屬於summary offence（簡易程序罪行），案件在magistrates’ court（裁判法院）進行審理。從截圖來看，該文件更像是法官的紀錄，用以解釋判刑的考量。在文件中，法官寫道「He accepted that...」（他承認／接納...），專頁強調這裡的「He」是指被告（即混血肥仔），意思是「被告承認警方第一日拍攝的照片中顯示的傷痕，是由他『篤』受害人所造成」。

專頁直指，從截圖中根本看不到法官有作出任何 in favour（有利於）被告的facts finding（事實裁斷）。法官僅僅是記錄了被告的說法，並沒有對此作出評論，也沒有就事實作出判決。

混血肥仔在影片中身穿一件印有迪士尼動畫《反轉腦朋友》（Inside Out）角色——「阿燥」（Anger）圖案的 T 恤。（影片截圖）

丁丁指自己曾與混血肥仔互相了解，但最終並無發展。（YouTube@BBO | Black Box office）

破綻三：法官讚賞「品格良好」？實為標準法律程序

「混血肥仔」在片中還提到，因為自己在警署認罪，所以法官特別在判詞中指出他「品格良好」。專頁狠批這個說法是「大錯特錯」。

專頁解釋，這段所謂的讚賞，其實只是英國法庭上一般的standard Good Character Direction（標準的良好品格指引）。在多數情況下，「良好品格」只是一個事實問題：如果一個人沒有任何前科，按定義就會被視為具有「良好品格」。這並不代表他認罪就是個好人，更不是法官根據案情而得出的道德結論。這純粹是法庭的假設，認為沒有前科的人較為可信，作為判刑求情時的一個理據而已。

有FACEBOOK專頁「英國時事法律資訊 UK Daily」反駁有關「混血肥仔」辯解自己沒有家暴的言論。（Facebook截圖）