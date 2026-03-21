張明偉前年認愛李麗珍愛女突然跪地求婚？　許倚榕：I said YES!

現年36歲的的張明偉憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「佐治」一角而為人熟悉，他自2022年約滿離巢TVB後，便成立樂隊「Charming Way」擔任主音及結他手，專注音樂事業。而感情方面，張明偉與李麗珍愛女許倚榕（Annise）自公開戀情以來愛得甜蜜，日前兩人上載了一段影片，片中所見，張明偉在雪地向許倚榕跪地，惹來外界猜測他向女友求婚成功！

張明偉早年憑《愛·回家之開心速遞》飾演「佐治」一角而為人熟悉。（劇集畫面）

張明偉早年憑《愛·回家之開心速遞》飾演「佐治」一角而為人熟悉。（IG@aaryncheung）

大隻！（IG@aaryncheung）

許倚榕為媽媽李麗珍慶生。（IG@annise_____）

感情穩定。（IG@annise_____）

感情穩定。（IG@annise_____）

張明偉向許倚榕求婚成功？

許倚榕寫道：「I said YES! To JOJO POSE」，原來兩人只是擺Pose影相，不少網民都笑言被成功騙到，以為張明偉向許倚榕求婚！張明偉家境富裕，其父張永森是律師兼自由黨創黨成員之一，畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系的張明偉，在2010年1月入職無綫，擔任訪談節目《今日VIP》的助理編導，其後報考第25期藝員訓練班，2011年正式簽約成為TVB藝員，曾參演不少劇集，當中在《愛回家》飾演「佐治」一角最為人熟悉。不過張明偉自小熱愛音樂，擅長作曲、唱歌、結他及彈琴，多年來都有一個音樂夢，故離巢後便組了樂隊Charming Way攻樂壇。

跪地求婚？（影片截圖）

原來只是擺JOJO Pose。（影片截圖）

原來只是擺JOJO Pose。（影片截圖）

一場烏龍。（影片截圖）

一場烏龍。（影片截圖）

張明偉2010年畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系。（IG@aaryncheung）

張明偉許倚榕前年認愛

2024年張明偉被爆與李麗珍女兒許倚榕秘戀1年，據知兩人由李麗珍一手撮合，經過相處及了解後，許倚榕就被男方在音樂及工作上的熱誠所打動，最終接受追求開始交往。而許倚榕更曾為「Charming Way」客串新歌《一些事一些人》MV，張明偉大方認愛後，曾甜爆表示：「搵到背後支持自己的人唔容易。」

李麗珍女兒許倚榕。（IG@annise_____）

Fit！IG@annise_____）

Fit！（IG@annise_____）

張明偉身型比過往大隻了很多。（IG@aaryncheung）

張明偉身型比過往大隻了很多。（IG@aaryncheung）