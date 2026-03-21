佘詩曼殺上吳君如豪宅打牌　大戰MIRROR三子加肥仔：一鋪清袋

視后佘詩曼（阿佘）圈中人緣極佳，交友網絡更跨越電視台！日前阿佘在社交平台分享動態，原來她相約了MIRROR成員呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）以及ERROR隊長梁業（肥仔），齊齊殺上影后吳君如屋企開枱打麻雀。這個「神級同框」畫面不但打破電視台結界震驚網民，相片更意外令吳君如極具氣派的超級豪宅內部曝光！

視后大戰ViuTV人氣偶像。（IG/@charmaine_sheh）

視后大戰ViuTV人氣偶像 網民驚喜：打破結界！

相片可見，當日聚會星光熠熠，氣氛相當熱烈。阿佘與Edan、Jeremy、Jer及肥仔齊集吳君如家中，眾人圍住麻雀枱大戰，戰況似乎相當激烈。阿佘與這班ViuTV當紅偶像同框，畫面充滿新鮮感，難怪不少網民睇見都大表驚訝，紛紛留言驚呼是「夢幻聯動」、「完美打破電視台結界」，更好奇究竟這班跨世代、跨界別的星級牌友是如何結緣。

好闊落！（IG/@charmaine_sheh）

吳君如豪宅成焦點 巨型客廳擺大牌枱極闊落

除了星級陣容吸睛，吳君如用來招呼客人的大宅亦成為網民討論焦點。從大合照的背景可見，君如的豪宅空間感極大，樓底極高，大廳裝潢走簡約高雅路線，品味十足。即使客廳中央擺放了一張大型全自動麻雀枱，空間非常闊落見使，毫無壓迫感，盡顯億萬豪宅氣派。而最後，阿佘透露肥仔最後幫她一鋪清袋，一蚊都冇贏到！