「臥底女神」陳瀅仙氣現身銅鑼灣 分享肌膚逆齡的秘密法寶

「臥底女神」陳瀅(Jeannie)今天現身銅鑼灣Fashion Walk，以星級顧客的身份出席「PHYSIOGEL x Mannings 科研美肌探索站」期間限定店活動。她身穿白色禮服，仙氣十足地出席開幕儀式，立即引來現場粉絲熱情尖叫！

Jeannie於熱播劇集《臥底嬌娃》中挑戰演繹女團成員，更要隱藏臥底身份，角色極具挑戰性。她分享道：「這個角色很有趣也很有難度，為了更投入，我參考了大量女團造型和Gen Z潮流，拍完之後感覺自己也年輕了不少！」

雖然忙於劇集宣傳，陳瀅的肌膚依然水潤透亮，她笑著公開護膚秘訣：「拍劇經常要長時間開工，甚至熬夜，很容易出現黑眼圈和細紋。我的秘密武器就是PHYSIOGEL膠原再生逆齡系列最新推出的膠原再生煥白抗皺眼霜和膠原再生精華凝膠面膜！這兩款法寶幫我全面修護輕熟肌，連黑眼圈也淡化了，肌膚也更緊緻有光澤。」

她更透露自己一直是品牌的忠實用家：「其實我從小皮膚狀態不穩定的時候，就已經在用PHYSIOGEL低敏系列。如果大家都對皮膚護理有疑問，也可以去萬寧向美容顧問查詢專業意見。」

身為星級用家，Jeannie即場示範試用全新產品，親自向大家展示其修護與緊緻效果。隨後她更大方接受AI肌膚檢測，進行16型肌膚分析（Skin MBTI），結果顯示肌膚光澤透亮，但有輕微鬆弛狀況。Jeannie笑言：「今晚回家要立即用精華凝膠面膜，加強提拉效果！」

活動尾聲，陳瀅更即場演繹「女神美肌四連拍」，展現緊緻柔滑的水光肌，並接受由PHYSIOGEL及萬寧送上的特別禮物，為活動畫上完美句號。