專訪丨李蔓瑩欣賞伍允龍坦蕩公開戀情　相差13歲被批唔襯：冇代溝

提起李蔓瑩Renee，相信一眾「巴打們」都會想起她的豐滿身材。作為較早期成功跑出的網紅，早年她主持旅遊節目，一句「喂呀！」變成了專屬口頭禪。踏入35歲，李蔓瑩Renee突然宣布推出散文寫真集《慢下來的理由》。面對可能出現「老咗先嚟出寫真」的毒舌評論，她坦言全因一份與生俱來的自卑感，直到為了愛貓Nigo，才促成今次破例。



李蔓瑩Renee出散文寫真集！（林迅景 攝）

場地提供：香港維港凱悅尚萃酒店

「大約有三次出寫真嘅邀請，我都拒絕咗。出寫真係要有自信、好靚嘅事，我唔覺得自己身材好靚，有一份自卑感。」李蔓瑩Renee指，直到出版社提議以她和愛貓Nigo的互動為主題，才真正打動了她。

這本散文寫真，更像是李蔓瑩Renee寫給Nigo的致謝信。回想當初在寵物店遇見滿身貓癬的Nigo，寵物店主不願花錢醫治，她於心不忍下花錢接走，才發現貓咪口水腺閉塞。「醫生話個水泡就嚟爆，爆咗會全身感染，要即刻做手術留院，埋單三萬幾蚊。」

李蔓瑩35歲先出寫真？（ig圖片）

雖然醫藥費高昂，但Nigo卻成為了她日後經歷家庭巨變、面臨崩潰邊緣時的最強後盾。「佢根本係我屋企人，直頭覺得佢係我個仔。你問一個媽媽有咩緊要得過個仔？冇㗎囉。」新書中有一封寫給Nigo的信，李蔓瑩Renee直言：「冇佢喺度，我唔知可能會崩潰咗幾耐。」

李蔓瑩表示，拍拖後發覺愛貓Nigo都好鍾意男友伍允龍。（林迅景 攝）

爭寵羅生門？愛貓超級嗲男友

愛貓如命，現任男友伍允龍會否呷醋？李蔓瑩Renee笑言Nigo非常「識做」：「我男朋友話：『你唔喺廳嗰陣，隻貓超級嗲我，嗲到爆！我攬住佢，佢可以唔走㗎！』伍生仲拍片證明，我就覺得，OK，我隻貓好鍾意你。」

一個是甜美主持，一個是武打男星，外界視這對組合為「大纜都扯唔埋」。李蔓瑩Renee透露，兩人緣分始於一個打機節目。「其實大家都好宅！」從探討動漫《混沌武士》到遊戲，再傾到寵物，慢慢由朋友相約食飯，到後來發展出「Deep Talk」。伍允龍分享工作壓力，她傾吐感情世界，關係漸漸升溫。問到誰先主動？她笑說：「作為男仔，應該係要主動啲。佢都有個意思㗎，下次你幫我問下佢。」

李蔓瑩Renee賣性感？係，亦都可以話唔係。（ig圖片）

好多人都好奇，點解李蔓瑩Renee會同伍允龍走埋一齊。（ig圖片）

睇林峯演唱會豁達認愛 讚男友「好坦蕩，好 Man」

兩人戀情第一次正式「見光」，是在共同出席林峯演唱會的時候。當時，伍允龍主動邀請已經是女朋友的李蔓瑩Renee結伴同行。面對可能被傳媒拍到的風險，兩人的態度出奇地豁達。

李蔓瑩Renee引述當時伍允龍半開玩笑的試探：「咦⋯⋯如果係咁樣，應該就真係公開咗㗎啦喎。」面對男友的溫柔詢問，李蔓瑩Renee的回應同樣灑脫：「你覺得冇問題，咁樣我都冇問題。咁佢就覺得，咁都OK啦。」沒有刻意躲避，也沒有閃爍其詞，這份坦蕩蕩的態度，讓李蔓瑩Renee大讚男友：「好坦蕩，好Man！」

李蔓瑩Renee欣賞男友伍允龍：「好坦蕩，好 Man」。（林迅景 攝）

李蔓瑩Renee養Nigo原是有段故。（ig圖片）

兩人相差13歲，年紀的差距非但沒有成為代溝，反而形成一種完美的互補。48歲的伍允龍擁有豐富的人生閱歷，喜歡閱讀書籍與電影，讓李蔓瑩Renee深深着迷。「我有時會問佢關於功夫嘅嘢，佢一講武術就會好投入。我覺得佢好熱情、好投入嘅時候好charm！」在李蔓瑩Renee眼中，外界看到的是會打功夫的硬漢，但她感受到的，卻是男方專屬的「硬漢柔情」。「佢本身都係一個溫柔體貼、好細心嘅人。係呀。硬漢就係佢嘅外表。」

好多人話李蔓瑩Renee同伍允龍唔襯，佢就咁解釋：「唔使理人哋話襯定唔襯，反正我哋自己開心就OK。」（林迅景 攝）

追求細水長流 隨時準備步入教堂

戀情公開後，坊間難免有「唔襯」的聲音。李蔓瑩Renee處之泰然：「唔使理人哋話襯定唔襯，反正我哋自己開心就OK。」

她坦言自己對愛情的追求已變成細水長流：「大家相處舒服，比起激情，我鍾意溫柔嘅感覺多啲。」她強調自己向來對感情百分百投入：「我唔會話今次拍拖玩下㗎咋，由第一次拍拖開始，我都係當結婚對象。」

既然認定對方，若明天伍允龍拿著戒指求婚，會馬上答應嗎？李蔓瑩Renee笑言要先顧及新書：「我會話，幫我處理埋本書先啦！本書都好緊要㗎。因為我都係嗰句，我唔係玩玩下，咁所以係呀（會答應）。」記者打趣說要立刻通風報信叫男方求婚，她即急急擺手阻攔：「千祈唔好咁樣講啊！」

李蔓瑩Renee出散文寫真集！最後幾日衝刺！（林迅景 攝）

李蔓瑩Renee坦言視對方做結婚對象。（林迅景 攝）

李蔓瑩Renee坦言視對方做結婚對象。（林迅景 攝）

愛貓Nigo與男友伍允龍二揀一，李蔓瑩諗都唔諗就話：「一定係Nigo。」（林迅景 攝）

愛貓Nigo與男友伍允龍二揀一，李蔓瑩諗都唔諗就話：「一定係Nigo。」（林迅景 攝）

老土二揀一：見證最深厚的信任

專訪最後，面對「愛貓Nigo與男友伍允龍二揀一」這條終極老土問題，李蔓瑩Renee給出了一個毫不猶豫的答案：「我會揀Nigo。」

她隨即解釋背後原因，其實充滿對男友的信任：「因為我覺得，如果你將呢條問題問伍先生，佢都會叫我揀Nigo。佢知我有幾愛隻貓，同埋佢都好愛自己隻狗仔。如果你問佢揀狗仔定揀我，我都會同佢講：『唔好揀我，你一定要揀你隻狗仔。』」這份互相理解對方底線的默契，或許正是李蔓瑩Renee與伍允龍感情中最堅實的基礎。