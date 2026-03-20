東張西望｜大佬疑掠4千萬挾阿媽「著草」拒還錢：有病就睇醫生！

《東張西望》日前（19/3）一集收到林先生報料，指控哥哥侵吞財產$4,000萬。林生其後更發現哥哥搬走了媽媽的夾萬，又與媽媽買定機票離境。今日（20/3）一集，林生趕到機場企圖阻止哥哥與媽媽離開香港，當面質問現場更充滿火藥味。



成件事好離奇。（《東張西望》截圖）

利字當頭，兄弟都冇情講。（《東張西望》截圖）

機場當面質問

林生到場後，阻止了哥哥的去路，質問為什麼他要離開，又問取走了的東西何時歸還，但林生的哥哥卻態度十分抗拒，說：「而家包生仔？醫生都唔擔保醫好你啦！你保證對方一定畀返錢你咩？」更囂張指如有有證據就報警告他侵吞財產。見到兩兄弟發生爭執，媽媽十分緊張，直叫：「唔好嘈啦，兩個都係媽媽生。」

上集：東張西望｜事主指哥哥侵吞4500萬財產入屋搬走夾萬 兄弟大鬧機場

利字當頭，兄弟都冇情講。（《東張西望》截圖）

你有病就睇醫生啦！

從櫃位到離境閘，林生又說：「你有冇面喺香港生活呀？」哥哥回應：「你有病就睇醫生啦！」林生又對媽媽說：「你睇住個大仔攞走細仔嘅嘢都係咁？」可是媽媽只以哭聲回應，絲毫幫不上忙。「你兩個唔好嘈交啦。」林生也回應：「畀返我咪唔嘈囉！畀返我我咪走囉，咁簡單！」最後，林生也阻止不到他們離開。

做阿媽嘅只係識講：「唔好嘈⋯⋯」（《東張西望》截圖）

做阿媽嘅只係識講：「唔好嘈⋯⋯」（《東張西望》截圖）

阿哥堅拒唔還。（《東張西望》截圖）

媽媽態度180度轉變

兩個月後，林生向《東張西望》透露，媽媽已從澳洲回港，但對他的印象已變得十分差，指兒子不照顧他。林生也透露，以前哥哥與媽媽關係並不算很好，指在兩個多月澳洲生活時，媽媽已被「洗腦」改變了想法。

林生「目送」哥哥和媽媽離開。（《東張西望》截圖）

林生表示好無奈。（《東張西望》截圖）

林生表示好無奈。（《東張西望》截圖）

之後林生寫下長文「家書」。（《東張西望》截圖）

之後林生寫下長文「家書」。（《東張西望》截圖）

之後林生寫下長文「家書」。（《東張西望》截圖）

但等了大半年沒有回音。（《東張西望》截圖）