方皓玟演唱會一波三折終告取消　因嚴重感冒失聲：作出決定很困難

歌手方皓玟原定今日（21日）於觀塘海濱活動空間舉行《方皓玟約你落觀濱演唱會》，但昨日（20日）她突然在社交平台表示要取消：「對唔住，這個消息我都好唔想同大家講。原定聽日觀塘海濱同大家見面，但因為身體狀況突然出現問題，聲帶失聲，狀態很不穩定，對於自己的專業我是很堅持，所以要作出這個決定實在很困難。醫生建議我一定要即時休息，呢場演出要取消。」她不停為取消而向歌迷道歉，亦承諾會再跟大家見面，更感謝大家的體諒。

方皓玟突然在社交平台表示宣布要取消演唱會。(ig@charmainefong)

方皓玟患嚴重感冒。(ig@charmainefong)

主辦方公告決定取消演唱會

主辦方亦發通知表示因方皓玟患上嚴重感冒，經審慎考慮後決定取消今次演唱會：「方皓玟約你落觀濱演唱會原定於2026年3月21日假觀塘海濱活動空間舉行。惟因演出歌手方皓玟患上嚴重感冒，經醫生建議目前身體狀況並不適合進行演出，為保障演出質素及歌手健康・主辦單位經審慎考慮後，決定取消是次演唱會。對於因取消演出而為各位觀眾帶來之不便，我們深表歉意，並衷心感謝大家一直以來的支持與體諒。」

主辦方亦發通知表示因方皓玟患上嚴重感冒，經審慎考慮後決定取消今次演唱會。

主辦稱經醫生建議下方皓玟不適合舉辦演唱會。(ig@charmainefong)

方皓玟演唱會「一波三折」

方皓玟這個演唱會原本是去年除夕（12月31日）舉行，但當時因香港發生大埔嚴重火災事故，考慮到社會氣氛不適宜進行慶祝活動，所以當時決定宣布延至今日舉行。不過如今她就因為健康問題決定取消演唱會，可謂「一波三折」。

方皓玟演唱會「一波三折」。(ig@charmainefong)