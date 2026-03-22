霍啟剛剖白豪門成長路　從未有保鑣跟住生活正常：搭小巴多啲

豪門公子霍啟剛（Kenneth）近日罕有地接受了資深傳媒人陳志雲（Stephen）的專訪。在雷霆881節目《又係時候同一天講再見》中，霍啟剛敞開心扉，大談自己的成長經歷、家庭背景。霍啟剛作為霍英東家族的第三代長孫，一直以來都備受外界矚目，但他稱由細到大都沒有保鑣，更經常搭小巴：「從來冇保鑣跟住，我爸爸都冇，爺爺都冇！」他在訪問中不僅大方分享了對家庭的看法，更重點提及了擁有「最美港姐」之稱的母親朱玲玲，首度公開媽媽對他從小到大極具啟發性的細緻管教方式。這段訪問不但展現了霍啟剛貼地親民的一面，亦讓大眾一窺豪門背後嚴格而又充滿愛的家庭教育。

霍啟剛剖白名門成長路。（截圖）

「最美港姐」母親的嚴格與細緻

提到母親朱玲玲，霍啟剛的語氣中充滿了敬愛與感激。朱玲玲當年奪得香港小姐冠軍，至今依然是美貌與氣質的代名詞，陳志雲在訪問中亦盛讚她是大家公認最漂亮的香港小姐 。在談及母親的教導時，霍啟剛表示朱玲玲深知優渥的生活容易讓孩子養成依賴的習慣，因此在霍啟剛大約12歲時，便毅然決定將他送到英國留學 ，霍啟剛坦言，去英國讀書的決定對他影響深遠。當時母親的用意很明確：不希望他過度依賴家中的傭人和司機，要他學會自己照顧自己 。他表示，媽媽最想他學識不依賴，要知道自己有能力做到，而且做人最重要是有「量度」和守信用。

感激母親朱玲玲細緻栽培。（截圖）

霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人）。（郭晶晶微博圖片）

面對鎂光燈的壓力與豁達心態

作為名門望族的一員，霍啟剛自出生以來便生活在鎂光燈下，外界的關注與壓力可想而知。當被問及在這樣的環境下成長會否感到龐大壓力時，霍啟剛坦言，母親朱玲玲在這方面給予了他很大的心理輔導。朱玲玲曾教導霍啟剛，外界的報導和別人的評價有時是無法控制的，最重要的是「自己做番自己」 。她提醒兒子，無法控制別人的嘴巴說什麼，太過在意只會影響到自己。

朱玲玲曾教導霍啟剛：「自己做番自己。」 （截圖）

為嚴父霍震霆平反：他其實充滿藝術細胞

除了母親朱玲玲，霍啟剛亦在訪問中談及了父親霍震霆。在大眾眼中，霍震霆總是一副嚴肅、西裝革履的專業形象。但霍啟剛在陳志雲面前為父親「平反」，他指父親雖然在公眾面前形象拘謹，但私底下其實「幾冇所謂」和充滿藝術細胞。

為嚴父霍震霆平反：他私下充滿藝術細胞。（截圖）