翁靜晶「後悔嫁劉家良」真相　為愛斷送事業：選擇轟轟烈烈嘅愛情

翁靜晶的網台節目《危險人物2.0》，早前請來相識47年的好友雪梨做嘉賓，節目尾段二人真誠對話，大談未成年發展忘年戀的感受，更叫大家不要學她們。今日（21/3）她出席「燃點真愛慈善團體成立典禮」時接受《香港01》訪問，回應了「後悔與劉家良結婚」的言論，澄清當時她的一留說話是另有意思。



翁靜晶出席「燃點真愛慈善團體成立典禮」時接受《香港01》訪問，透露出當年感受。（林迅景 攝）

翁靜晶後悔同劉家良結婚？

劉家良與元配離婚娶翁靜晶，翁再為他誕下兩名女兒，如此看來翁靜晶似乎較為幸福，不過她在節目上，罕有地承認自己多次想走都走不了，自封反面教材：「我後悔，我話畀你聽我後悔。」翁靜晶首認後悔與劉家良忘年戀 曾多次逃走失敗：我係反面教材

訪問澄清另有意思

在訪問中，翁靜晶說：「其實我冇後悔嫁畀劉師傅，我諗好多人理解錯咗。嗰個諗法就係咁樣，人生好多交叉點，後悔嘅係我當時可以揀另一個選擇，我可以揀另一個選擇係當佢係一個非常之好嘅老師，當佢係一個非常之好嘅朋友，呢個係一個選擇，但係當時嘅選擇就係一個轟轟烈烈嘅愛情。」

翁靜晶擔任首屆會長。「燃點真愛慈善團體」是源自「為你喝采陳百強歌迷會」的香港註冊慈善機構，於2020年成立義工隊並致力推動公益活動。該團體繼承陳百強服務社會的愛心，獲得外界肯定，主要透過組織義工服務和慈善活動幫助弱勢群體。（林迅景 攝）

翁靜晶在YouTube拍片講舊事。(危險人物2.0截圖)

我選擇咗轟轟烈烈嘅愛情

她坦言，如果當時選擇「聽媽媽話」讀書，去做好自己的事業，這就是她後悔的地方。「企喺人生交叉點嘅時候，其實有好多唔同選擇。可以聽媽咪話，但係我選擇咗自己嘅任性。後悔就係後悔自己嘅任性。唔好歸咎其他人，係歸咎人哋嘅選擇。後悔就係自己嘅選擇。人大咗好多時候會後悔自己選擇，因為有陣時向左走向右走，嗰一日就唔同㗎啦，我向咗右走，但係我想向左走，但係已經太遲。不過唔緊要，我而家將自己經歷話畀大家聽，要聽媽咪說話。」

翁靜晶反思忘年關係，她直指：「佢哋係大人，我哋係細蚊仔，佢唔應該咁樣攞我哋著數嘅。就算我有幾咁鍾意你，嗰個情況要拒絕，我哋鍾意你，你就話『對唔住喇，小朋友…』你哋啲老男人，睇中咗細蚊女，氹咗個細蚊女，對你有感覺，你都要話畀細蚊女聽你諗清楚先，你要等佢長大先。」（YouTube@危險人物2.0）

翁靜晶重提自己在困局多時：「我咁惡都走唔出嗰個局，我都係個局，你生咗第一個細路哥之後，基本上困住咗，你再生多個細路哥，你係呢世都走唔到，中間好多次想過逃走，係逃唔到。」她指自己去讀書，是在走不出的困局中，找一條比較好的路。（HOY TV電視截圖）

「恐嚇」女兒要聽媽媽話

訪問中又談及她的女兒，會否用同樣說話告誡女兒？她引述了當年母親對她說過的一留話：「如果我幫你揀老公，你錯咗可以返嚟對住我喊，但係你自己揀嘅話，你要承擔返個責任。」翁靜晶半開玩笑說：「呢個係一個好重嘅恐嚇嚟，講真。」之後她又以印度朋友，父母為兒女揀老公老婆為例子，表示大部份都會揀得不錯。「自己揀，通常會揀個感覺，但係父母揀通常配對係最好，唔會害你。」不過，她表示兩個女兒也不會聽她說話配對，大女40歲左右結婚，而細女也已經結婚了。「細嗰個疫情期生咗3個，生咗咁多個都冇乜時間去思考啦，都要行落去㗎啦。」